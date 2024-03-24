Радість не тільки для очей: учені описали корисні властивості їстівних квітів

Нове дослідження торкнулося поширених інгредієнтів у багатьох стравах, які найчастіше додавалися туди через свої смакові якості. Але вчені з'ясували, що вони також оздоровлюють наш організм.

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Група вчених дослідила світ їстівних квітів, щоб зрозуміти, що робить їх не лише ласощами для очей, а й для нашого шлунка. Автори дослідження розглянули чотири різні види їстівних квітів, виявивши в них різні корисні сполуки. Їхня наукова робота відкрила багато переваг для здоров'я, прихованих у цих природних красотах, пише News Medical.

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Їстівні квіти, що часто трапляються в середземноморських та інших дієтах, орієнтованих на зміцнення здоров'я, містять величезну кількість необхідних поживних речовин і антиоксидантів. Однак не всі квіти, які можна часто зустріти в популярних стравах, були ретельно вивчені. Ця прогалина в знаннях змусила дослідників вивчити їхній поживний склад. Їх цікавило все: від цукрів і білків, що містяться в цих квітах, до антиоксидантів і вітамінів, які можуть принести нам користь. Завдяки ретельному вирощуванню та збору необхідного врожаю, дослідження дало змогу вченим вивчити біоактивні сполуки квітів, що в майбутньому може призвести як до створення нових натуральних засобів для лікування, так і інноваційних продуктів харчування на їхній основі.

Отримані результати виявилися вельми обнадійливими. Наприклад, гвоздика китайська виявилася квіткою, багатою на цукор, а мускатний гарбуз і фіалка рогата — чудовими джерелами білків. Ці рослини також виявилися багатими на такі необхідні мінерали, як кальцій, калій і залізо. Дослідження також підкреслило антиоксидантні властивості цих квітів: фуксія і фіалка рогата виділялися високим вмістом цих корисних сполук.

Але справа була не тільки в тому, що знаходиться всередині цих квітів, їхні аромати теж опинилися в центрі уваги вчених. Кожна квітка мала унікальний аромат, що змусило вчених міркувати про можливість її використання не тільки в кулінарії, а й у натуральних ароматизаторах. Автори закликають до подальшого розвитку і вивчення цієї галузі, щоб повністю використовувати потенціал їстівних квітів.

Раніше Фокус писав про крихітні рослини, які пережили динозаврів і крижаний апокаліпсис. Вчені з'ясували, що звичні нам квіти є дивовижними і, мабуть, кращими вижівальщікамі, що адаптуються до будь-яких небезпек, чи то травоїдні велетні, чи то екстремальні температури.

Також Фокус писав про те, що лаванда може лікувати екзему. У новому дослідженні вчені виявили одночасні захисні та заспокійливі ефекти лаванди на шкіру, уражену екземою. Це відкриття робить рослину одним із найдоступніших і найуніверсальніших засобів боротьби з хворобою.