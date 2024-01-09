Природний спосіб захиститися від свербежу: вчені з'ясували, що лаванда може лікувати екзему

У новому дослідженні вчені виявили одночасні захисні та заспокійливі ефекти лаванди на шкіру, уражену екземою. Це відкриття робить рослину одним із найдоступніших і найуніверсальніших засобів боротьби з хворобою.

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Недавнє дослідження, що вивчило традиційну медицину, виявило дивовижні переваги ефірної олії лаванди для заспокоєння сухої, сверблячої шкіри, спричиненої атопічним дерматитом (АД). Це відкриття може стати переломним моментом для тих, хто стикається з дискомфортом, викликаним цим захворюванням, пише Medical News.

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Атопічний дерматит, який зазвичай називають екземою, — це не просто невелике подразнення. Це захворювання, за якого шкіра стає сухою, сверблячою і запаленою. Від нього страждають переважно маленькі діти, але нерідко й дорослі. Уявіть собі постійний свербіж, особливо на руках і за колінами — це щоденна боротьба схильних до цієї хвороби людей за право на комфортне існування. Хоча точні причини захворювання не з'ясовані, вважається, що тут відіграє роль поєднання генетичних та екологічних чинників, наприклад забруднення повітря. Ген філаггрина, життєво важливий для здоров'я шкіри, часто мутує у хворих на АД, що призводить до важчих симптомів.

Сучасний арсенал засобів проти АД включає стероїди та імунодепресанти, але вони лише знімають симптоми, не усуваючи першопричину. Деякі нові методи лікування багатообіцяючі, але дорогі та важкодоступні. Цей недолік створює передумови для пошуку більш природного і простого рішення.

Лавандова олія здавна є народним засобом від свербежу шкіри. Вона широко доступна, недорога та екологічно безпечна. Дослідники зосередилися на особливому виді лаванди, Lavandula angustifolia, багатому на такі сполуки, як ліналілацетат і ліналоол, відомі своїми протизапальними властивостями.

У дослідженні використовувалися передові методи, щоб перевірити, як лавандова олія впливає на клітини шкіри. Вчені розробили спеціальний аналіз, що імітує реакцію шкіри на забруднювальні речовини довкілля, і протестували різні концентрації лавандової олії та її компонентів на цих клітинах. Методи включали аналіз експресії генів і виявлення білків, щоб отримати повне уявлення.

Результати показали, що лавандова олія, зокрема ліналілацетат, ефективно пригнічувала шляхи, які призводять до розвитку АД. Вона навіть продемонструвала потенціал у зниженні експресії артеміну, фактора, що спричиняє чутливість шкіри та свербіж. Дослідження показало, що лавандова олія може не тільки захищати шкіру від забруднювальних речовин, а й знімати наявне подразнення.

Ще одна приємна новина — це профіль безпеки лавандової олії. Тести показали, що вона навряд чи спровокує алергічну реакцію шкіри, що робить її безпечним варіантом для прямого нанесення на неї.

Це дослідження малює обнадійливу картину для мільйонів пацієнтів з АТ. Лавандова олія, особливо багата на ліналілацетат, може стати природним і доступним способом лікування цієї хвороби. І хоча це не панацея, а концентрація, що використовується, має вирішальне значення, це захопливий крок до більш доступного лікування цього неприємного шкірного захворювання. Дослідники попереджають, що необхідні додаткові дослідження, але поки що в них є надія, що скромна рослина лаванда може стати ключем до полегшення для багатьох.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.