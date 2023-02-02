Як подолати акне. Штучний інтелект зайнявся лікуванням проблемної шкіри

Данські розробники вигадали футуристичний ефективний метод діагностики та боротьби з прищами, екземою та псоріазом.

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Технологія NØIE, що в перекладі з данської означає "прискіпливий", допоможе тим, хто страждає від проблем зі шкірою по всьому світу. Ця технологія намагається персоналізувати засоби догляду за шкірою, використовуючи дані, науку та технології, щоб пропонувати продукти зі статистичною ймовірністю, що допомагають кожному користувачеві.

Розробники заявили: "Кожного разу, коли хтось використовує своє індивідуальне рішення і дає нам відгук, він допомагає комусь іншому. З моменту запуску нашої моделі даних ми накопичили величезну кількість інформації приблизно від 80 000 осіб із різними типами та станами шкіри, і наразі 86 відсотків повідомляють про покращення стану шкіри завдяки використанню нашого рішення. Наша мета — сформувати велику спільноту людей з проблемами шкіри, які внаслідок власного поліпшення допомагають іншим знайти рішення, яке б для них було прийняте".

Алгоритм NØIE заснований на мережевих ефектах, що означає, що чим більше відгуків користувачів він отримує, тим краще він рекомендує правильний догляд за шкірою майбутніх користувачів. За даними Британського журналу дерматології, шкірні захворювання є четвертою за поширеністю причиною всіх захворювань людини, вражаючи майже третину населення світу, а це означає, що ця технологія може мати позитивні наслідки для мільярдів людей у всьому світі.

Алгоритм працює з використанням баєсовського моделювання, статистичного методу, який дозволяє моделі додавати в аналіз попередні знання та дані, які мають особливе значення для догляду за шкірою через безліч індивідуальних факторів, таких як тип шкіри та симптоми, що впливають на ефективність лікування. Щоразу, коли пацієнт отримує рішення, передбачене моделлю даних, його просять дати відгук про свій прогрес через 30 днів, незалежно від цього, позитивний він чи негативний. Потім дані зворотного зв'язку вносяться у модель та вчать її ефективності лікування.

Коментуючи створення інноваційного методу, розробники сказали: "Ми вирішили з'ясувати, чи зможемо ми вирішити деякі проблеми в індустрії догляду за шкірою та запропонувати більш ефективні рішення за допомогою інновацій. З командою, яка має компетенції в галузі дерматології та науки про дані, ми провели перші три роки, досліджуючи наявні безрецептурні продукти та збираючи відгуки користувачів, щоб реконструювати наші власні персоналізовані продукти для людей”.

Лікарка Айві Лі, дерматологиня-практик зі США та заступниця голови Комітету розширеного інтелекту Американської академії дерматології, виступає за підхід до пацієнтів, заснований на штучному інтелекті. Говорячи про необхідність персоналізації в дерматології, вона сказала: "Пацієнти так ситі по горло своїми хворобами та методикою їх лікування. Всі інші аспекти їхнього життя були позитивно перетворені технологіями, але їхнє медичне обслуговування, як і раніше, просто жахливе".

Розробники розповіли, як історія молодої жінки, яка страждає на екзему, стала рушійною силою їх інноваційного рішення щодо догляду за шкірою: "Розчарувавшись у наявних методах лікування, вона вивчала останні публікації про інгредієнти в дерматології, сподіваючись знайти інформацію або дослідження про нові засоби, які могли б їй допомогти. Ми не могли уявити, через що доводиться проходити людям із подібними захворюваннями у пошуках індивідуальних рішень, що підходять для них”.

Розробники алгоритму вирішили використати свій досвід, отриманий у сфері цифрових технологій і реверс-інжинірингу продуктів, щоб краще задовольняти потреби споживачів. Вони ініціювали експеримент, спрямований на пошук найкращих рішень для людей зі шкірними захворюваннями.

У своєму дослідженні розробники провели скринінг 2 938 косметичних засобів, що відпускаються без рецепта, і з'ясувалм, що інгредієнти у 81 відсотку відібраних продуктів вважали потенційно шкідливими для проблемної шкіри, і тільки один відсоток продуктів був перевірений на їх ефективність.

Ґрунтуючись на цих висновках, творці NØIE прагнуть розробити персоналізовані рішення на основі унікальних даних окремих осіб, щоб запропонувати те, що вони називають "альтернативним підходом до універсальних продуктів, що серійно випускаються, доступним на ринку".

З моменту запуску в 2019 році показник успіху діагностики алгоритму збільшився з 30 до 86 відсотків, але розробники визнають, що потрібні додаткові дослідження, перш ніж їх технологію можна буде широко використовувати для лікування. Тепер команда, що стоїть за створенням алгоритму, пропонує поділитися своїми відкриттями зі світом дерматологів, щоб підтвердити свої результати.

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