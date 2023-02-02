Как побороть акне. Искусственный интеллект занялся лечением проблемной кожи

Датские разработчики придумали футуристический эффективный метод диагностики и борьбы с прыщами, экземой и псориазом.

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Технология NØIE, что в переводе с датского означает "дотошный", поможет тем, кто страдает от проблем с кожей по всему миру. Данная технология пытается персонализировать средства по уходу за кожей, используя данные, науку и технологии, чтобы предлагать продукты со статистической вероятностью, помогающие каждому пользователю.

Разработчики заявили: "Каждый раз, когда кто-то использует свое индивидуальное решение и дает нам отзыв, он помогает кому-то другому. С момента запуска нашей модели данных мы накопили огромное количество информации примерно от 80 000 человек с различными типами и состояниями кожи, и в настоящее время 86 процентов сообщают об улучшении состояния кожи благодаря использованию нашего решения. Наша цель — сформировать большое сообщество людей с проблемами кожи, которые в результате собственного улучшения помогают другим найти решение, подходящее для них".

Алгоритм NØIE основан на сетевых эффектах, что означает, что чем больше отзывов пользователей он получает, тем лучше он рекомендует правильный уход за кожей для будущих пользователей. По данным Британского журнала дерматологии, кожные заболевания являются четвертой по распространенности причиной всех заболеваний человека, поражая почти треть населения мира, а это означает, что данная технология может иметь положительные последствия для миллиардов людей во всем мире.

Алгоритм работает с использованием байесовского моделирования, статистического метода, который позволяет модели включать в анализ предварительные знания и данные, которые имеют особое значение для ухода за кожей из-за множества индивидуальных факторов, таких как тип кожи и симптомы, которые влияют на эффективность лечения. Всякий раз, когда пациент получает решение, предсказанное моделью данных, его просят дать отзыв о своем прогрессе через 30 дней, независимо от того, положительный он или отрицательный. Затем данные обратной связи включаются в модель и учат ее эффективности лечения.

Комментируя создание инновационного метода, разработчики сказали: "Мы решили выяснить, сможем ли мы решить некоторые проблемы в индустрии ухода за кожей и предложить более эффективные решения с помощью инноваций. С командой, обладающей компетенциями в области дерматологии и науки о данных, мы провели первые три года, исследуя существующие безрецептурные продукты и собирая отзывы пользователей, чтобы реконструировать наши собственные персонализированные продукты для людей".

Доктор Айви Ли, практикующий дерматолог из США и заместитель председателя Комитета расширенного интеллекта Американской академии дерматологии, выступает за подход к пациентам, основанный на искусственном интеллекте. Говоря о необходимости персонализации в дерматологии, она сказала: "Пациенты так сыты по горло своими болезнями и методикой их лечения. Все остальные аспекты их жизни были положительно преобразованы технологиями, но их медицинское обслуживание по-прежнему просто ужасно".

Разработчики рассказали, как история молодой женщины, страдающей экземой, стала движущей силой их инновационного решения по уходу за кожей: "Разочаровавшись в имеющихся методах лечения, она изучала последние публикации об ингредиентах в дерматологии, надеясь найти информацию или исследования о новых средствах, которые могли бы ей помочь. Мы не могли вообразить, через что приходится проходить людям с подобными заболеваниями в поисках индивидуальных решений, подходящих для них".

Разработчики алгоритма решили использовать свой опыт, полученный в сфере цифровых технологий и реверс-инжиниринга продуктов, чтобы лучше удовлетворять потребности потребителей. Они инициировали эксперимент, направленный на поиск лучших решений для людей с кожными заболеваниями.

В своем исследовании разработчики провели скрининг 2938 косметических средств, отпускаемых без рецепта, и обнаружили, что ингредиенты в 81 проценте отобранных продуктов были сочтены потенциально вредными для проблемной кожи, и только один процент продуктов был проверен на их эффективность.

Основываясь на этих выводах, создатели NØIE стремятся разработать персонализированные решения на основе уникальных данных отдельных лиц, чтобы предложить то, что они называют "альтернативным подходом к серийно выпускаемым универсальным продуктам, доступным на рынке".

С момента запуска в 2019 году показатель успеха диагностики алгоритма увеличился с 30 до 86 процентов, но разработчики признают, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем их технологию можно будет широко использовать для лечения. Теперь команда, стоящая за созданием алгоритма, предлагает поделиться своими открытиями с миром дерматологов, чтобы подтвердить свои результаты.

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