Пластика не понадобится. Ученые нашли способ избавиться от шрамов — помогут волосы

Исследователи полагают, что пересадка волосяных фолликулов может вернуть рубцовой ткани вид нормальной кожи.

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В отличие от нормальной кожи рубцовая ткань не содержит волосяных фолликулов. В более ранних исследованиях ученые выяснили, что наличие последних играет важную роль в скорейшем заживлении и меньшем повреждении кожи, пишет New Atlas.

Известно, что кожа с большим количеством волосяных фолликулов заживает быстрее и на ней остается меньше шрамов, чем на кое без волос. Также в более ранних исследованиях ученые выяснили, что сами фолликулы по сути ускоряют процесс заживления при пересадке в относительно свежие поврежденные ткани.

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Группа ученых из Имперского колледжа Лондона пошла дальше и решила посмотреть, может ли трансплантация волосяных фолликулов уменьшить или вовсе устранить уже существующие шрамы.

В ходе исследование ученые объединились с коллегой из Испании — доктором Франсиско Хименесом из Университета Фернандо Пессоа. Вместе они провели эксперимент — пересадили фолликулы в зрелые рубцы на скальпах трех подопытных людей. Отметим, что все рубцы были нормотрофическими, то есть, полученными в результате травм, операций или порезов — это один из наиболее распространенных шрамов в мире.

Непосредственно перед самой аспирацией по пересадке ученые исследовали образцы рубцовой ткани толщиной в 3 миллиметра, повторные исследования рубцовой ткани проводились через 2,4 и 6 месяцев. В ходе исследования ученые обнаружили, что фолликулы продолжили производить волосы, однако это еще не все. Наиболее удивительным оказалось то, что они способны оказывать влияние на глубокие архитектурные и генетические сдвиги в рубцах в сторону здоровой, неповрежденной кожи.

[ + – ] В обработанных шрамах появились новые клетки и кровеносные сосуды Фото: Imperial College London

Проанализировав образцы ученые пришли к выводу, что гены, способствующие росту кровеносных сосудов и нормальных клеток кожи, в рубцовой ткани экспрессировались больше. При этом гены, ответственные за образование рубцов — напротив, экспрессировались меньше. В конечном итоге ученые заметили, что уже через 4 месяца после трансплантации количество сосудов в рубцовой ткани испытуемых почти полностью сравнялось с количеством сосудов в здоровой коже.

Также исследователи заметили, что через полгода после трансплантации эпидермис рубца (самый наружный слой кожи) увеличился в толщине и почти достиг той же толщины, что и эпидермис неповрежденной кожи. Исследователи также заметили, что в образцах значительно уменьшилась плотность коллагеновых волокон, в результате они стали более мягкими и податливыми. Ученые полагают, что это также важно, ведь, как правило, рубцовая ткань тоньше нормальной, что делает ее более уязвимой для травм, а также менее гибкой, которая сковывает движения.

Исследователи понимаю, что рост волос на некоторых участках нашей кожи может быть неприемлемым, а потому пытаются разгадать механизм, в надежде, что смогут воспроизвести эффект уменьшения рубцов и избежать роста волос на этих участков.

По словам ведущего автора исследования доктора Клэр Хиггинс, результаты их с коллегами исследования могут стать многообещающим началом в развитии методов лечения, которые способны омолодить шрамы и восстановить здоровую функцию кожи.

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