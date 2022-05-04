Умная кожа. Ученые создали кожный покров, который умеет чувствовать

Ионная кожа работает по такому же принципу, как и настоящая человеческая кожа.

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Ученые создали "умную" кожу, которая обладает сенсорными возможностями настоящей человеческой кожи. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Новая "умная" кожа состоит из биосовместимых гибких гидрогелей, где используются ионы для переноса электрического заряда. В отличие от другой "умной" кожи, сделанной из пластика и металлов, гидрогели обладают такой же мягкостью, как и человеческая кожа. Это дает более приятные ощущения в использовании протезов или прикосновениях к роботам.

Изначально, ученые знали, что гидрогели, используемые в "умной" коже, могут генерировать напряжение при прикосновении, но сам процесс оставался недостаточно изученным. Этот вопрос решила команда ученых из Университета Британской Колумбии.

"Гидрогелевые датчики работают следующим образом: они производят напряжение и токи в ответ на такие раздражители, как давление или прикосновение, то что мы называем пьезоионным эффектом. Но до сих пор мы не могли точно сказать, как создаются эти напряжения", – говорит ведущий автор исследования Юта Добаши.

[ + – ] Гидрогели обладают такой же мягкостью, как и человеческая кожа. Фото: Kai Jacobson/UBC Faculty of Applied Science

Для того, чтобы разобраться в сути вопроса, Добаши создал гидрогелевые сенсоры, которая содержали соли с положительными и отрицательными ионами разного размера. Он и команда сотрудников университета применили магнитные поля, чтобы отследить, как двигаются ионы, когда на датчик оказывают давление.

"Когда на гель оказывают давление, оно распределяет ионы в жидкости с разной скоростью, создавая электрический сигнал. Положительно заряженные ионы, которые обычно имеют меньший размер, движутся быстрее, чем крупные отрицательно заряженные ионы. Таким образом ионы распределяются неравномерно, что создает электрическое поле, которое в свою очередь, обеспечивает работу пьезоионного датчика", – объясняет автор исследования.

По словам ученых, они получили новое подтверждение тому, что гидрогели работают так же, как человеческая кожа, которая может ощущать давления за счет движения ионов.

[ + – ] Ученые отследили, как двигаются ионы, когда на датчик оказывают давление. Фото: Kai Jacobson/UBC Faculty of Applied Science

"Мы можем создать датчики, которые будут взаимодействовать напрямую с клетками и нервной системой, поскольку напряжение, токи и время отклика у ионной кожи такое же, как и на клеточных мембранах. Когда мы подключаем наш датчик к нерву, он генерирует сигнал в нерве. Последний активирует сокращение мышц", – говорит профессор электротехники и вычислительной техники из Университета Британской Колумбии Джон Мэдден.

По его словам, ионизированной кожей могут оснащаться протезы рук. Кожа будет способна воспринимать объекты через прикосновение, передавать информацию через нервы в мозг, который будет активировать моторы в протезе, необходимые для удержания того или иного предмета.

Также мягкий гидрогель можно использовать для создания датчиков, отслеживающих жизненные показатели пациентов. Подобные устройства будут почти незаметны и неощутимы на коже.