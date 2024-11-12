Гарві Вайнштейн подасть до суду на Нью-Йорк: у чому причина

Колись один із найвпливовіших кіномагнатів Голлівуду страждає на рідкісну форму раку і проходить лікування на острові Райкерс, де розташоване місце його ув'язнення.

72-річний колишній голлівудський магнат Гарві Вайнштейн має намір подати до суду на місто Нью-Йорк за відмову звільнити його з в'язниці Райкерс-Айленд для лікування рідкісної форми раку кісткового мозку, який у нього діагностували минулого місяця, пише The New York Post з посиланням на копію позову.

Позивач, засуджений на 16 років, назвав відмову звільнити його з ув'язнення для проходження лікування "лікарською недбалістю".

"Ми не будемо обговорювати медичні особливості пана Вайнштейна, але ми вражені тривалою медичною недбалістю, виявленою NYC Health and Hospitals і Bellevue. Це не вина Rikers, CHS [виправної медичної служби міської тюремної системи] або лікарів Белв'ю, яких пан Вайнштейн глибоко поважає. Однак відмова залишити його в Белв'ю під час суду є серйозною помилкою, що ставить під загрозу його здатність бути присутнім на власному повторному судовому розгляді", — заявили представники кіномагната.

Остання заява була у зв'язку з візитом Гарві до лікарні Белв'ю в Мідтауні раніше того ж дня з невідомих причин. Щодо причини, представник сказав, що це пов'язано з тим, що Вайнштейн має "право на належну допомогу під час утримання під вартою", і щоб покласти край передбачуваній змові, яка, на його думку, була роботою міських чиновників.

Лікарня в Белв'ю — одна з найбільших у США, яка належить місту й управляється ним.

Вайнштейн наразі отримує лікування на острові Райкерс, де його утримують перед черговим судовим процесом у справі про сексуальні злочини, який має розпочатися 2025 року. Його викликали після того, як апеляційний суд Нью-Йорка скасував його обвинувальний ви рок за зґвалтування у квітні після судових розглядів в Емпайр-стейт і в Каліфорнії.

Проблеми зі здоров'ям у Гарві почалися 2018 року, коли його притягнули до відповідальності за звинуваченням у сексуальному насильстві.

У вересні лікарі лікарні Белв'ю видалили Вайнштейну рідину з серця і легенів. У той час його тюремний консультант сказав, що операція пройшла успішно, але він, як і раніше, відчуває "біль від процедури".

Серед інших проблем зі здоров'ям у експродюсера були коронавірус і двостороння пневмонія.

До цього він провів 10 днів у Белв'ю у квітні, після того як відвідав свої судові розгляди в інвалідному візку.

Після ухвалення вердикту в лютому 2020 року Вайнштейн залишив суд у машині швидкої допомоги, що прямувала до Белв'ю. Він скаржився на біль у грудях і високий кров'яний тиск. Йому вставили стент, щоб розблокувати артерію.

Раніше Фокус писав, що польська модель звинуватила Гарві Вайнштейна в зґвалтуванні.