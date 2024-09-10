Гарві Вайнштейна терміново госпіталізували: що сталося

Колишньому кіномагнату зробили екстрену операцію на серці. Зараз він уже виписаний і проходить процес відновлення.

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72-річного американського кінопродюсера, колишнього члена правління і співзасновника компанії Miramax Films Гарві Вайнштейна, на якого наприкінці цього тижня очікує повторний судовий розгляд, госпіталізували в Белв'ю, повідомляє DW. За словами його публіциста Джуда Енгельмейера і тюремного консультанта Крейга Ротфельда, він переніс екстрену операцію на серці в лікарні Нью-Йорка.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні пан Вайнштейн переніс процедуру та операцію на серці, однак ми не можемо коментувати це детальніше. Як ми вже докладно заявляли раніше, пан Вайнштейн страждає від безлічі серйозних проблем зі здоров'ям, які вимагають постійного лікування", — заявили вони.

Адвокат Вайнштейна Артур Айдала сказав, що вони зажадали від тюремних чиновників негайно перевести Вайнштейна в Белв'ю "на підставі його скарг на болі в грудях". В одному з листів Айдала сказав їм: "Цей хлопець помре на ваших очах, якщо ви нічого не зробите".

Зараз він виписаний і проходить відновлення.

Раніше цього року Вайнштейн уже лікувався в лікарні після того, як у нього діагностували пневмонію в обох легенях і COVID-19. Він також страждав від діабету, високого кров'яного тиску, спінального стенозу і рідини в серці та легенях.

Один із найвпливовіших людей Голлівуду утримується під вартою в тюремному комплексі Райкерс-Айленд у Нью-Йорку.

Вайнштейн має з'явитися в суд для повторного судового розгляду за звинуваченнями в сексуальних злочинах 2020 року, які було скасовано.

Апеляційний суд Нью-Йорка скасував обвинувачення проти Вайнштейна у квітні й призначив новий судовий розгляд, ухваливши, що суддя на судовому розгляді 2020 року несправедливо припустив свідчення жінок, чиї позови проти Вайнштейна не були частиною справи.

Тепер Вайнштейну загрожує перспектива нового обвинувального висновку в Нью-Йорку, де окружний прокурор Мангеттена почав надавати докази великому журі з трьох раніше не пред'явлених обвинувачень проти кіномагната — два сексуальних напади в середині 2000-х років і ще одне сексуальне насильство в 2016 році.

Після завершення повторного судового розгляду і подальшого тюремного ув'язнення Вайнштейн має почати відбувати 16-річний строк у Каліфорнії за окремим обвинуваченням у зґвалтуванні в Лос-Анджелесі у грудні 2022 року, заявила влада.

Минулого тижня прокурори Великої Британії оголосили, що припиняють два звинувачення в непристойному нападі проти Вайнштейна, виявивши, що "більше немає реальної перспективи засудження".

Понад 90 жінок розповіли про те, що зазнавали сексуального насильства або сексуальних домагань із боку Вайнштейна протягом його багаторічної кар'єри однієї з найвпливовіших фігур Голлівуду після того, як він заснував кіностудію Miramax разом зі своїм братом Бобом Вайнштейном у 1979 році.

Раніше Фокус писав, що Джулія Ормонд подала в суд на Гарві Вайнштейна за побиття і сексуальне насильство.