Продюсера Гарві Вайнштайна засуджено до 16 років в'язниці у справі про зґвалтування

Продюсера, який відбуває термін 23 роки з кількох випадків сексуального насильства, засудили ще до 16 років ув'язнення.

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Гарві Вайнштайна, колишнього голлівудського продюсера, який вже відбуває 23-річний тюремний термін у Нью-Йорку, було засуджено до додаткових 16 років ув'язнення за звинувачення в сексуальному насильстві. Про це пише CNN.

Вайнштайна було засуджено у грудні за звинуваченням у згвалтуванні, сексуальному проникненні стороннього об'єкта та насильницького злягання після того, як жертва розповіла, що він напав на неї у готельному номері під час кінофестивалю в Лос-Анджелесі у 2013 році.

За одним звинуваченням Гарві був виправданий і присяжні не могли ухвалити одноголосне рішення за трьома іншими звинуваченнями, у тому числі одне з них пов'язане з дружиною губернатора Каліфорнії Дженніфер Сібел Ньюс. Чотири пункти, пов'язані з неназваною жінкою, яка не дала свідчень, також було відкинуто під час слухань.

Гарві Вайнштайн – американський кінопродюсер, відомий як співзасновник та голова кіностудії "Miramax Films". Він був лауреатом премій "Оскар" та BAFTA за фільм "Закоханий Шекспір" і вважався одним із найвпливовіших продюсерів Голлівуду.

Нагадаємо, Гарві Вайнштайна було засуджено до 23 років позбавлення волі за зґвалтування та сексуальні домагання. Про злочини продюсера та діячі шоу-бізнесу відкрито заговорили після виходу книги "Вона розповіла", яку написали журналістки New York Times Джоді Кантор та Меган Туї. Про їхнє розслідування навіть зняли фільм.

Також Фокус писав, що засуджений за сексуальне насильство над жінками колишній кіномагнат заявив, що Анджеліна Джолі обмовила його заради піару своєї нової книги.