Продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам тюрьмы по делу об изнасиловании

Продюсера, отбывающего срок 23 года по нескольким случаям сексуального насилия, приговорили еще к 16 годам заключения.

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Харви Вайнштейн, бывший голливудский продюсер, уже отбывающий 23-летний тюремный срок в Нью-Йорке, был приговорен к дополнительным 16 годам тюремного заключения за обвинения в сексуальном насилии. Об этом пишет CNN.

Вайнштейн был осужден в декабре по обвинению в изнасиловании, сексуальном проникновении постороннего объекта и насильственного совокупления после того, как жертва рассказала, что он напал на нее в гостиничном номере во время кинофестиваля в Лос-Анджелесе в 2013 году.

По одному обвинению Харви был оправдан и присяжные не могли принять единогласное решение по трем другим обвинениям, в том числе одно из них связано с женой губернатора Калифорнии Дженнифер Зибел Ньюс. Четыре пункта, связанные с неназванной женщиной, которая не дала показаний, также были отброшены во время слушаний.

Харви Вайнштейн – американский кинопродюсер, известный как соучредитель и глава киностудии "Miramax Films". Он был лауреатом премий "Оскар" и BAFTA за фильм "Влюбленный Шекспир" и считался одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда.

Напомним, Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование и сексуальные домогательства. О преступлениях продюсера и воротилы шоу-бизнеса открыто заговорили после выхода книги "Она сказала", которую написали журналистки New York Times Джоди Кантор и Меган Туи. Об их расследованиях даже сняли фильм.

Также Фокус писал, что осужденный за сексуальное насилие над женщинами бывший киномагнат заявил, что Анджелина Джоли оклеветала его ради пиара своей новой книги.