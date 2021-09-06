Харви Вайнштейн обвинил Анджелину Джоли во лжи

Осужденный за сексуальное насилие над женщинами бывший киномагнат заявил, что актриса оклеветала его ради пиара своей новой книги.

Бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий 23-летний срок за сексуальное насилие над несколькими женщинами, заявил, что никогда не домогался Анджелину Джоли, пишет Page Six.

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Так он отреагировал на откровения 46-летней актрисы, которая рассказала в новом интервью The Guardian о том, что ей пришлось "сбежать" от встречи с опальным киномагнатом.

"Домогательств никогда не было и никогда не было попытки нападения. Это наглая неправда и реклама кликбейта. Ты Анджелина Джоли, я уверен, что все мужчины и женщины в мире проявляют к тебе интерес. На тебя нападает весь мир? Мне совершенно ясно, что это сделано для увеличения продаж книги Энджи", – заявил Вайнштейн, имея в виду новую книгу актрисы "Знай свои права".

[ + – ] Анджелина Джоли представила книгу "Знай свои права"

В интервью Джоли, которая в 21 год снялась в фильме Вайнштейна "Превратности любви", призналась, что во время работы над картиной Вайнштейн звал ее в номер и делал недвусмысленные предложения, но она отвергла их, о чем затем рассказала своему первому мужу Джонни Ли Миллеру.

"Я держалась подальше и предупреждала людей о нем. Я помню, как говорила Джонни, моему первому мужу, рассказать другим парням – не позволяйте девочкам оставаться с ним наедине", –поделилась Джоли. По ее словам, он отказалась сниматься в фильме "Авиатор" 2004 года, потому что картину продюссировал Вайнштейн.

Она также сообщила, что бывший муж Брэд Питт попросил Вайнштейна стать продюсером фильма "Убивая их мягко", релизом которого занималась компания Miramax, принадлежавшая Харви. Джоли была против этого:

"Мы спорили из-за (причастности Вайнштейна). Конечно, было больно".

Однако у другой бывшей Питта, Гвинет Пэлтроу, был совершенно другой опыт после того, как Вайнштейн якобы пригласил молодую актрису, которой тогда было всего 22 года, обратно в свой номер в отеле и предложил сделать массаж в спальне. Она отказалась и ушла, рассказав обо всем Питту, а тот предупредил Вайнштейна, чтобы он больше не вздумал лезть к Гвинет. В то время такой поступок начинающего актера мог стоить ему карьеры, однако Брэд тогда не побоялся противостоять Харви.

Компания Питта Plan B productions сейчас работает над фильмом о репортерах New York Times Джоди Кантор и Меган Тухи, которые помогли победить Вайнштейна своим репортажем, получившим Пулитцеровскую премию.

Напомним, когда разгорелся секс-скандал с участием киномагната, королева Елизавета II лишила его рыцарского звания.