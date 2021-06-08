В Голливуде снимут первый полнометражный фильм о Харви Вайнштейне

Режиссером картины по мотивам книги "Она сказала" станет немка Мария Шрадер.

Производство первого голливудского полнометражного фильма She Said ("Она сказала"), посвященного секс-скандалу с известным голливудским кинопродюсером и сооснователем компании Miramax Films Харви Вайнштейном, должно начаться летом, сообщает Tribune со ссылкой на информацию студии Universal Pictures.

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Картина немецкого режиссера Марии Шрадер основана на одноименной книге 2019 года о расследовании New York Times заявлений о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. Журналистов Меган Тухи и Джоди Кантор, написавших эту книгу и получивших Пулитцеровскую премию, могут сыграть оскароносная Кэри Маллиган и Зои Казан.

Около 100 женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна, в то время одной из самых влиятельных фигур в Голливуде, после того, как первые истории были опубликованы в New York Times и New Yorker.

Вайнштейн, который отрицал, что имел секс с кем-либо без согласия, был приговорен в Нью-Йорке в марте 2020 года к 23 годам тюремного заключения за изнасилование и сексуальное насилие с участием двух женщин. Он обжаловал приговор и добивается нового судебного разбирательства, а также ему грозит экстрадиция в Лос-Анджелес по дальнейшим обвинениям в изнасиловании.

Книга "Она сказала" посвящена месяцам закулисных расследований и юридическим препятствиям, с которыми столкнулись Тухи и Кантор при публикации.

Хотя скандал с Вайнштейном был предметом нескольких документалок и вдохновил на создание таких фильмов и телешоу, как "Помощник" и "Утреннее шоу", лента "Она сказала" – первый полнометражный фильм, основанный на исках против самого продюсера.

Дата релиза картины пока что не объявлена.

Напомним, в апреле этого года королева Великобритании Елизавета II лишила Харви Вайнштейна рыцарского звания. Бывший большой босс из Голливуда сейчас находится в тюрьме и, по словам адвоката, "практически ослеп".

В январе 2021 года стало известно, что компания Weinstein Company экс-продюсера Вайнштейна должна будет выплатить более 17 миллионов долларов женщинам, которые подверглись насилию с его стороны.