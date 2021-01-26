Компания экс-продюсера Вайнштейна выплатит 17 млн долл пострадавшим женщинам

Деньги будут распределены между более чем 50 жертвами сексуального насилия со стороны Харви Вайнштейна.

Компания Weinstein Company голливудского экс-продюсера Харви Вайнштейна, приговоренного к тюремному сроку за изнасилование, должна будет выплатить более 17 миллионов долларов женщинам, которые подверглись насилию с его стороны. Об этом сообщает The Variety.

Отмечается, что суд в штате Делавэр (США) обязал выплатить им 17,1 миллиона долларов в рамках дела о банкротстве компании. Судья Мэри Уолрот постановила создать фонд, средства из которого будут распределены между более чем 50 жертвами сексуального насилия со стороны американского продюсера. Некоторые из них получат компенсацию в размере более 500 тысяч долларов.

Судебное решение было согласовано с пострадавшими. По словам судьи, если бы добиться создания фонда не удалось, женщины получили бы минимальные выплаты или вообще не могли бы рассчитывать на них.

Отметим, 11 марта 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера. Таким образом из тюрьмы он выйдет в 90 лет.

Две бывшие супруги голливудского экс-продюсера добились через суд заморозки части его активов.

Харви Вайнштен переболел в тюрьме коронавирусом. Психиатры также заметили у экс-продюсера суицидальные наклонности.