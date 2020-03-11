Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Продюсер выйдет из тюрьмы 90-летним

Кинопродюссера приговорили к 23 годам лишения свободы

Американского кинопродюссера Харви Вайнштейна суд приговорил к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера.

Об этом сообщает The New York Times.

Во время заседания суда в первом ряду вместе сидели все шесть женщин, которые дали показания о сексуальных преступлениях со стороны Вайнштейна.

Перед вынесением приговора две жертвы Вайнштейна дали эмоциональные показания о том ущербе, который он им нанес. Мириам Хейли, которая свидетельствовала о том, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, сказала, что он навсегда изменил ее жизнь.

"Он разрушил мое доверие, мое тело и мое личное право отрицать сексуальные домагательства", – сказала она.

Вайнштейн в бессвязной речи перед судом заявил, что считает, что его отношения с жертвами были согласованными, и что он "полностью смущен" тем, что с ним произошло.

"У нас могут быть разные истины, но я сожалею о всех вас и всех людях, переживающих подобный кризис", – сказал он.

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