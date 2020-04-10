Вайнштейн в тюрьме вылечился от коронавируса, но попал в психбольницу

Психиатры заметили у экс-продюсера суицидальные наклонности

Бывший американский продюсер Харви Вайнштен излечился в тюрьме от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

У осужденного на 23 года Вайнштейна закончился 2-недельный карантин, в который его поместили после положительного теста на COVID-19. Он был помещен в изоляцию в тюрьме в городе Буффало (штат Нью-Йорк).

У экс-продюсера были такие симптомы, как лихорадка, повышенная температура и сильный сухой кашель. Кроме того, до этого состояние здоровья Вайнштейна было тоже плохим: 68-летний заключенный страдает от гипертонии, проблем с сердцем и позвоночником и тяжелой формы диабета.

Источник, близкий к экс-продюссеру, заявил, что потрясен выздоровлением Вайнштейна. "Я не могу поверить, что он сделал это. Я был уверен, что это будет его концом", – приводит его слова издание.

Сейчас Вайнштейн находится в тюремном отделении психиатрической помощи, куда его перевели из-за суицидальных наклонностей. Психиатры будут за ним наблюдать, чтобы он не совершил самоубийство.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая 2018 года Харви Вайнштейн сдался полиции в Нью-Йорке. Его сначала арестовали, но потом выпустили на свободу под залог в 1 млн долларов. Помимо выплаты залога, Вайнштейн обязался носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.