Компанія екс-продюсера Вайнштейна виплатить 17 млн дол постраждалим жінкам

Гроші будуть розподілені між понад 50 жертвами сексуального насильства з боку Харві Вайнштейна.

Компанія Weinstein Company голлівудського екс-продюсера Харві Вайнштейна, засудженого до тюремного ув'язнення за зґвалтування, повинна буде виплатити понад 17 мільйонів доларів жінкам, які стали жертвами насильства з його боку. Про це повідомляє The Variety.

Зазначається, що суд у штаті Делавер (США) зобов'язав виплатити їм 17,1 мільйонів доларів у рамках справи про банкрутство компанії. Суддя Мері Уолрот постановила створити фонд, кошти з якого будуть розподілені між понад 50 жертвами сексуального насильства з боку американського продюсера. Деякі з них отримають компенсацію в розмірі понад 500 тисяч доларів.

Судове рішення було погоджено з постраждалими. За словами судді, якби домогтися створення фонду не вдалося, жінки отримали б мінімальні виплати або взагалі не могли б розраховувати на них.

Зазначимо, що 11 березня 2020 року суд засудив Вайнштейна до 23 років позбавлення волі за злочини сексуального характеру. Таким чином з в'язниці він вийде в 90 років.

Два колишніх подружжя голлівудського екс-продюсера домоглися через суд замороження частини його активів.

Харві Вайнштен перехворів у в'язниці коронавірусом. Психіатри також помітили в екс-продюсера суїцидальні нахили.