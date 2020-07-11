Бывшие жены Вайнштейна через суд добились заморозки его активов

Две бывшие супруги голливудского экс-продюсера Харви Вайнштейна, получившего 23-летний тюремный срок, добились через суд заморозки части его активов. Об этом сообщает ABC News.

В частности, Ив Чилтон, которая разошлась с Вайнштейном в 2004 году, и Джорджина Чапман, оформившая развод в 2017 году, обратились в суд в апреле нынешнего года. В конечном итоге под заморозку попали около шести миллионов долларов.

Оставшейся частью активов продюсер не может пользоваться из-за дела о банкротстве других гражданских дел. Заморозка денег на счетах по требованию его жен затруднила Вайнштейну подачу апелляции. Как рассказал один из источников, у него нет денег на это, а также на участие в другом разбирательстве в Лос-Анджелесе, и он не может тратить деньги без одобрения бывших жен.

25 мая 2018 года Харви Вайнштейн сдался полиции в Нью-Йорке. Его сначала арестовали, но потом выпустили на свободу под залог в 1 млн долларов.

11 марта 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера. Таким образом из тюрьмы он выйдет в 90 лет.

Харви Вайнштен переболел в тюрьме коронавирусом. Психиатры также заметили у экс-продюсера суицидальные наклонности.