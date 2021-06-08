У Голлівуді знімуть перший повнометражний фільм про Гарві Вайнштайна
Режисером картини за мотивами книги "Вона сказала" стане німкеня Марія Шрадер.
Виробництво першого голлівудського повнометражного фільму She Said ("Вона сказала"), присвяченого секс-скандалу з відомим голлівудським продюсером і співзасновником компанії Miramax Films Гарві Вайнштайном, має розпочатися влітку, повідомляє Tribune із посиланням на інформацію студії Universal Pictures.
Картина німецької режисерки Марії Шрадер заснована на однойменній книзі 2019 року про розслідування New York Times заяв про сексуальні домагання з боку Вайнштайна. Журналістів Меган Тухі та Джоді Кантор, які написали цю книгу й отримали Пулітцерівську премію, можуть зіграти оскароносна Кері Малліган і Зої Казан.
Майже 100 жінок виступили зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях із боку Вайнштайна, в той час однієї з найвпливовіших фігур у Голлівуді, після того, як перші історії були опубліковані в New York Times і New Yorker.
Вайнштайн, який заперечував, що мав секс із ким-небудь без згоди, був засуджений в Нью-Йорку в березні 2020 року до 23 років тюремного увʼязнення за зґвалтування та сексуальне насильство з участю двох жінок. Він оскаржив вирок і домагається нового судового розгляду, а також йому загрожує екстрадиція в Лос-Анджелес із подальшим звинуваченням у зґвалтуванні.
Книга "Вона сказала" присвячена місяцям закулісних розслідувань і юридичним перешкодам, з якими зіткнулися Тухі та Кантор під час публікації.
Хоча скандал із Вайнштайном був предметом декількох документалок і надихнув на створення таких фільмів і телешоу, як "Помічник" і "Ранкове шоу", стрічка "Вона сказала" — перший повнометражний фільм, заснований на позовах проти самого продюсера.
Дата релізу картини поки що не оголошена.
Нагадаємо, в квітні цього року королева Великобританії Єлизавета II позбавила Гарві Вайнштайна лицарського звання. Колишній великий бос із Голлівуду зараз знаходиться у вʼязниці й, за словами адвоката, "практично осліп".
У січні 2021 року стало відомо, що компанія Weinstein Company експродюсера Вайнштайна повинна буде виплатити понад 17 мільйонів доларів жінкам, які стали жертвами насильства з його боку.