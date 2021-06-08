У Голлівуді знімуть перший повнометражний фільм про Гарві Вайнштайна

Режисером картини за мотивами книги "Вона сказала" стане німкеня Марія Шрадер.

Виробництво першого голлівудського повнометражного фільму She Said ("Вона сказала"), присвяченого секс-скандалу з відомим голлівудським продюсером і співзасновником компанії Miramax Films Гарві Вайнштайном, має розпочатися влітку, повідомляє Tribune із посиланням на інформацію студії Universal Pictures.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Картина німецької режисерки Марії Шрадер заснована на однойменній книзі 2019 року про розслідування New York Times заяв про сексуальні домагання з боку Вайнштайна. Журналістів Меган Тухі та Джоді Кантор, які написали цю книгу й отримали Пулітцерівську премію, можуть зіграти оскароносна Кері Малліган і Зої Казан.

Майже 100 жінок виступили зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях із боку Вайнштайна, в той час однієї з найвпливовіших фігур у Голлівуді, після того, як перші історії були опубліковані в New York Times і New Yorker.

Вайнштайн, який заперечував, що мав секс із ким-небудь без згоди, був засуджений в Нью-Йорку в березні 2020 року до 23 років тюремного увʼязнення за зґвалтування та сексуальне насильство з участю двох жінок. Він оскаржив вирок і домагається нового судового розгляду, а також йому загрожує екстрадиція в Лос-Анджелес із подальшим звинуваченням у зґвалтуванні.

Книга "Вона сказала" присвячена місяцям закулісних розслідувань і юридичним перешкодам, з якими зіткнулися Тухі та Кантор під час публікації.

Хоча скандал із Вайнштайном був предметом декількох документалок і надихнув на створення таких фільмів і телешоу, як "Помічник" і "Ранкове шоу", стрічка "Вона сказала" — перший повнометражний фільм, заснований на позовах проти самого продюсера.

Дата релізу картини поки що не оголошена.

Нагадаємо, в квітні цього року королева Великобританії Єлизавета II позбавила Гарві Вайнштайна лицарського звання. Колишній великий бос із Голлівуду зараз знаходиться у вʼязниці й, за словами адвоката, "практично осліп".

У січні 2021 року стало відомо, що компанія Weinstein Company експродюсера Вайнштайна повинна буде виплатити понад 17 мільйонів доларів жінкам, які стали жертвами насильства з його боку.