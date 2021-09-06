Гарві Вайнштайн звинуватив Анджеліну Джолі у брехні

Засуджений за сексуальне насильство над жінками колишній кіномагнат заявив, що актриса оббрехала його заради піару своєї нової книги.

Колишній голлівудський кінопродюсер Гарві Вайнштайн, який відбуває 23-річний термін за сексуальне насильство над декількома жінками, заявив, що ніколи не домагався Анджеліну Джолі, пише Page Six.

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Так він відреагував на одкровення 46-річної актриси, яка розповіла в новому інтерв'ю The Guardian про те, що їй довелося "втекти" від зустрічі з опальним кіномагнатом.

"Домагання ніколи не було і ніколи не було спроби нападу. Це нахабна неправда і реклама клікбейту. Ти, Анджеліно Джолі, я впевнений, що всі чоловіки і жінки у світі виявляють до тебе інтерес. На тебе нападає весь світ? Мені абсолютно зрозуміло, що це зроблено для збільшення продажів книги Енджі", — заявив Вайнштайн, маючи на увазі нову книгу актриси "Знай свої права".

[ + – ] Анджеліна Джолі представила книгу "Знай свої права"

В інтерв'ю Джолі, яка у 21 рік знялася у фільмі Вайнштайна "Мінливості любові", зізналася, що під час роботи над картиною Вайнштайн кликав її в номер і робив недвозначні пропозиції, але вона відкинула їх, про що потім розповіла своєму першому чоловіку Джонні Лі Міллеру.

"Я трималася подалі і попереджала людей про нього. Я пам'ятаю, як говорила Джонні, моєму першому чоловікові, розповісти іншим хлопцям — не дозволяйте дівчаткам залишатися з ним наодинці", — поділися Джолі. За її словами, вона відмовилася зніматися у фільмі "Авіатор" 2004 року, тому що картину продюсував Вайнштайн.

Вона також повідомила, що колишній чоловік Бред Пітт попросив Вайнштайна стати продюсером фільму "Вбиваючи їх м'яко", релізом якого займалася компанія Miramax, яка належала Гарві. Джолі була проти цього:

"Ми сперечалися через (причетність Вайнштайна). Звичайно, було боляче".

Однак, в іншої колишньої Пітта, Гвінет Пелтроу, був зовсім інший досвід після того, як Вайнштайн нібито запросив молоду актрису, якій тоді було всього 22 роки, назад у свій номер у готелі і запропонував зробити масаж у спальні. Вона відмовилася і пішла, розповівши про все Пітту, а той попередив Вайнштайна, щоб він більше не надумав лізти до Гвінет. У той час такий вчинок актора міг коштувати йому кар'єри, однак Бред не побоявся протистояти Гарві.

Компанія Пітта Plan B productions наразі працює над фільмом про репортерів New York Times Джоді Кантор і Меган Тухі, які допомогли перемогти Вайнштайна своїм репортажем, який отримав Пулітцерівську премію.

Нагадаємо, коли розгорівся секс-скандал за участю кіномагната, королева Єлизавета II позбавила його лицарського звання.