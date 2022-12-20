Харви Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании

Продюсер, отбывающий срок в 23 года по нескольким эпизодам сексуального насилия, признан виновным по еще одному такому делу.

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Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего срок за сексуальное насилие, виновным в изнасиловании еще одной женщины. Об этом сообщает АР.

"70-летний Вайнштейн, отбывающий третий год своего 23-летнего заключения за изнасилование и сексуальное насилие в Нью-Йорке, которое сейчас обжалуется, может получить до 24 лет заключения в Калифорнии, когда ему вынесут приговор", — пишет издание.

Отмечается, что присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании, принудительном оральном акте, а также еще одном сексуальном преступлении, связанным с женщиной, имя которой неизвестно. Она заявила, что тот появился без приглашения у дверей ее гостиничного номера во время кинофестиваля в Лос-Анджелесе в 2013 году.

"В ту ночь 2013 года Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня, и я никогда этого не верну. Уголовное расследование было жестоким, и адвокаты Вайнштейна устроили мне ад в качестве свидетеля, но я знала, что должна довести это до конца, и я это сделала", – цитирует издание заявление жертвы.

Харви Вайнштейн – американский кинопродюсер, известный как соучредитель и глава киностудии "Miramax Films". Он был лауреатом премий "Оскар" и BAFTA за фильм Влюбленный Шекспир и считался одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда.

Напомним, Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование и сексуальные домогательства. О преступлениях продюсера и воротилы шоу-бизнеса открыто заговорили после выхода книги "Она сказала", которую написали журналистки New York Times Джоди Кантор и Меган Туи. Об их расследованиях даже сняли фильм, который выходит в кинотеатрах 18 ноября.

Также Фокус писал, что осужденный за сексуальное насилие над женщинами бывший киномагнат заявил, что Анджелина Джоли оклеветала его ради пиара своей новой книги.