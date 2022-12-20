Гарві Вайнштайна визнали винним у ще одному зґвалтуванні

Продюсер, який відбуває термін у 23 роки за кількома епізодами сексуального насильства, визнаний винним за ще однією такою справою.

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Суд присяжних у Лос-Анджелесі визнав голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна, який відбуває термін за сексуальне насильство, винним у зґвалтуванні ще однієї жінки. Про це повідомляє АР.

"70-річний Вайнштайн, який відбуває третій рік свого 23-річного ув'язнення за зґвалтування та сексуальне насильство в Нью-Йорку, яке зараз оскаржують, може отримати до 24 років ув'язнення в Каліфорнії, коли йому винесуть вирок", — пише видання.

Зазначається, що присяжні визнали Вайнштейна винним у зґвалтуванні, примусовому оральному акті, а також ще одному сексуальному злочині, пов'язаному з жінкою, ім'я якої невідоме. Вона заявила, що той з'явився без запрошення біля дверей її готельного номера під час кінофестивалю в Лос-Анджелесі у 2013 році.

"Тієї ночі 2013 року Гарві Вайнштайн назавжди знищив частину мене, і я ніколи цього не поверну. Кримінальне розслідування було жорстоким, і адвокати Вайнштайна влаштували мені пекло як свідку, але я знала, що повинна довести це до кінця, і я це зробила", — цитує видання заяву жертви.

Гарві Вайнштайн — американський кінопродюсер, відомий як співзасновник і голова кіностудії Miramax Films. Він був лауреатом премій "Оскар" і BAFTA за фільм "Закоханий Шекспір" і вважався одним із найвпливовіших продюсерів Голлівуду.

Нагадаємо, Гарві Вайнштайна засудили до 23 років позбавлення волі за зґвалтування та сексуальні домагання. Про злочини продюсера й ділків шоу-бізнесу відкрито заговорили після виходу книги "Вона сказала", яку написали журналістки New York Times Джоді Кантор і Меган Туї. Про їхнє розслідування навіть зняли фільм, який виходить у кінотеатрах 18 листопада.

Також Фокус писав, що засуджений за сексуальне насильство над жінками колишній кіномагнат заявив, що Анджеліна Джолі обмовила його заради піару своєї нової книги.