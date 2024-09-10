Харви Вайнштейна срочно госпитализировали: что произошло

Бывшему киномагнату сделали экстренную операцию на сердце. Сейчас он уже выписан и проходит процесс восстановления.

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72-летний американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films Харви Вайнштейн, которому в конце этой недели предстоит повторное судебное разбирательство, госпитализирован в Белвью, сообщает DW. По словам его публициста Джуда Энгельмейера и тюремного консультанта Крейга Ротфельда, он перенес экстренную операцию на сердце в больнице Нью-Йорка.

"Мы можем подтвердить, что сегодня г-н Вайнштейн перенес процедуру и операцию на сердце, однако мы не можем комментировать это более подробно. Как мы уже подробно заявляли ранее, г-н Вайнштейн страдает от множества серьезных проблем со здоровьем, которые требуют постоянного лечения", — заявили они.

Адвокат Вайнштейна Артур Айдала сказал, что они потребовали от тюремных чиновников немедленно перевести Вайнштейна в Белвью "на основании его жалоб на боли в груди". В одном из писем Айдала сказал им: "Этот парень умрет на ваших глазах, если вы ничего не сделаете".

Сейчас он выписан и проходит восстановление.

Ранее в этом году Вайнштейн уже лечился в больнице после того, как у него диагностировали пневмонию в обоих легких и COVID-19. Он также страдал от диабета, высокого кровяного давления, спинального стеноза и жидкости в сердце и легких.

Один из самых влиятельных людей Голливуда ссодержится под стражей в тюремном комплексе Райкерс-Айленд в Нью-Йорке.

Вайнштейн должен явиться в суд для повторного судебного разбирательства по обвинениям в сексуальных преступлениях 2020 года, которые были отменены.

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинения против Вайнштейна в апреле и назначил новое судебное разбирательство, постановив, что судья на судебном разбирательстве 2020 года несправедливо допустил показания женщин, чьи иски против Вайнштейна не были частью дела.

Теперь Вайнштейну грозит перспектива нового обвинительного заключения в Нью-Йорке, где окружной прокурор Манхэттена начал представлять доказательства большому жюри из трех ранее не предъявленных обвинений против киномагната — два сексуальных нападения в середине 2000-х годов и еще одно сексуальное насилие в 2016 году.

После завершения повторного судебного разбирательства и последующего тюремного заключения Вайнштейн должен начать отбывать 16-летний срок в Калифорнии по отдельному обвинению в изнасиловании в Лос-Анджелесе в декабре 2022 года, заявили власти.

На прошлой неделе прокуроры Великобритании объявили, что прекращают два обвинения в непристойном нападении против Вайнштейна, обнаружив, что "больше нет реальной перспективы осуждения".

Более 90 женщин рассказали о том, что подвергались сексуальному насилию или сексуальным домогательствам со стороны Вайнштейна на протяжении его многолетней карьеры в качестве одной из самых влиятельных фигур Голливуда после того, как он основал киностудию Miramax вместе со своим братом Бобом Вайнштейном в 1979 году.

Ранее Фокус писал, что Джулия Ормонд подала в суд на Харви Вайнштейна за избиение и сексуальное насилие.