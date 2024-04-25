Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, обвиненного в изнасиловании

Но продюсер останется в тюрьме. Вайнштейн отбывает еще один срок, вынесенный судом в 2023 году по обвинению в совершении других сексуальных преступлений.

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Суд Нью-Йорка отменил приговор за изнасилования, вынесенный против голливудского магната Харви Вайнштейна в 2020 году. И, согласно которому, 72-летний продюсер был приговорен к 23 годам тюремного заключения. По этому делу был назначен новый суд. Об этом пишет The New York Times.

В решении сказано, что суд над Вайнштейном не был справедливым, поскольку прокуроры привлекали в качестве свидетелей женщин, показания которых не имели отношения к этому процессу.

По мнению суда, в результате Вайнштейна судили на основе его предыдущих поступков, а не исключительно с точки зрения совершения преступлений, в которых его обвиняли во время процесса.

Харви Вайнштейн в зале суда Фото: Getty Images

Это решение суда не означает, что Харви Вайнштейн, который содержится в тюрьме на севере штата Нью-Йорк, теперь является свободным человеком. Помимо возможности повторного суда над ним в Нью-Йорке, в 2022 году его приговорили к 16 годам тюремного заключения в Калифорнии после того, как его признали виновным в изнасиловании женщины в отеле Беверли-Хиллз. По словам его представителя, теперь его отправят в Калифорнию для отбывания наказания по вынесенным там приговорам.

В 2020 году Вайнштейн, который был одним из самых влиятельных людей в киноиндустрии, был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии.

Сообщения о том, что Вайнштейн подвергал женщин сексуальному насилию, появились в The New York Times осенью 2017 года. Их истории положили начало движению #MeToo.

В 2018 году большое жюри Манхэттена предъявило Вайнштейну обвинение. На суде, который начался в январе 2020 года, ему предъявлены два пункта обвинения в хищническом сексуальном насилии, один пункт обвинения в изнасиловании третьей степени и один пункт обвинения в уголовном сексуальном насилии первой степени.

Харви Вайнштейн со своими юристами у здания суда Фото: Getty Images

Обвинения, выдвинутые против Вайнштейна, основывались главным образом на утверждениях двух женщин: Мириам Хейли, которая заявила, Харви принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и Джессики Манн, которая заявила, что он изнасиловал ее в 2013 году.