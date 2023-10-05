Джулия Ормонд подала в суд на Харви Вайнштейна за избиение и сексуальное насилие, — СМИ

По информации журналистов, актриса Джулия Ормонд также подает иск в суд против компании Miramax и голливудского агентства талантов.

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Британская актриса Джулия Ормонд подала иск в суд против опального бывшего кинопродюсера Харви Вайнштейна за избиение и сексуальное насилие, произошедшее, по ее словам, в 1995 году, сообщает CNN.

По информации журналистов, Ормонд также подает в суд на компанию Miramax, когда-то принадлежавшую Вайнштейну, а также на компанию Walt Disney, которая приобрела Miramax в 1993 году, а также на голливудское агентство талантов CAA (Creative Artists Agency), которое представляло интересы актрисы, за халатность и нарушение доверия.

В жалобе, Ормонд утверждает, что в декабре 1995 года она и Вайнштейн должны были провести деловой ужин, чтобы обсудить проект. Однако на ужине Вайнштейн "отказался обсуждать деловые вопросы", заявив, что "будет обсуждать проект только в квартире, которую Miramax предоставила Ормонд в рамках их". Оказавшись в квартире, Вайнштейн "разделся донага и заставил ее заняться с ним оральным сексом".

"Харви Вайнштейн категорически отрицает обвинения, выдвинутые против него Джулией Ормонд, и готов яростно защищаться. Это еще один пример жалобы, поданной против господина Вайнштейна по прошествии десятилетий, и он уверен, что доказательства не подтвердят утверждения госпожи Ормонд", — заявил изданию представитель Вайнштейна.

По информации издания, в жалобе также утверждается, что Miramax или Disney могли "должным образом контролировать Вайнштейна и не удерживать его, зная, что он представляет опасность для женщин, с которыми он сталкивается по работе".

Что известно об актрисе Джулии Ормонд

Джулия Ормонд — британская актриса французского происхождения, наиболее известна своими ролями в фильмах "Легенды осени" 1994 года и "Сабрина" год спустя. В 2010 году она получила премию "Эмми" как лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии за роль в сериале HBO "Темпл Грандин".

Что известно об обвинениях кинопродюсера Вайнштейна

Ранее в этом году Вайнштейн был приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии, виновным в которых он был признан в 2022 году.

Вайнштейн не признал себя виновным по всем семи предъявленным ему обвинениям на суде в Лос-Анджелесе. Он был признан виновным по трем из семи обвинений.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании. Продюсер, отбывающий срок в 23 года по нескольким эпизодам сексуального насилия, признан виновным по еще одному такому делу.

Кроме этого, польская модель обвинила Харви Вайнштейна в изнасиловании. По словам девушки, пережитое насилие сказалось на ее дальнейшей жизни.