"Мне было 16": польская модель обвинила Харви Вайнштейна в изнасиловании

По словам девушки, пережитое насилие сказалось на ее дальнейшей жизни.

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Польская модель Кайя Сокола стала, пожалуй, самой младшей из тех, кто обвинил голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. На момент, когда гигант американской киноиндустрии недвузначно показывал ей свою заинтересованность, девушке было всего 16 лет, сообщает Page Six.

Кайя познакомилась с Харви в в 2002 году на модельном мероприятии. Когда в беседе она упомянула, что ее интересует актерская карьера, на тот момент 50-летний Вайнштейн пригласил ее на обед через несколько дней. Однако в назначенный день он повел ее не в ресторан, а в свою квартиру, где начал приставать к ней. Сокола со слезами отбивалась от мужчины, который заблокировал дверь и кричал, что ей нужно успокоиться и поработать над своим упрямством.

По ее словам, после пережитого долгое время ей было очень тяжело, о чем Кайя, ставшая психологом, рассказала на Нью-Йоркском кинофестивале.

"Когда ты ребенок, ты не знаешь ничего лучше, по крайней мере я была полна доверия. Я была в своем доме, полном любви и безопасности, а потом я оказалась здесь совершенно одна. Сейчас не время говорить, но индустрия моды не самая лучшая. Так что, да, это определенно навредило мне во многих отношениях, и я говорю не только о сексуальном насилии, я говорю о разрушении моих мечтаний, моего достоинства, моей личности".

[ + – ] Кайя Сокола

Сейчас Кайя работает над книгой. По ее словам, изнасилование оказало влияние на ее дальнейшую жизнь:

"Я знаю, что многие выборы, которые я сделала позже в своей жизни, отношения, которые я продолжала, были основаны на травме, созависимости и эмоциональном насилии".

На премьере картины была и еще одна предполагаемая обвинительница Вайнштейна – модель Амбра Баттилана Гутьеррес. Она обратилась в полицию, чтобы подать жалобу, когда Вайнштейн, как сообщается, изнасиловал ее в 2015 году, пригласив ее к себе под предлогом просмотра портфолио.

Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование и сексуальные домогательства. О преступлениях продюсера и воротилы шоу-бизнеса открыто заговорили после выхода книги "Она сказала", которую написали журналистки New York Times Джоди Кантор и Меган Туи. Об их расследованиях даже сняли фильм, который выходит в кинотеатрах 18 ноября.

Напомним, осужденный за сексуальное насилие над женщинами бывший киномагнат заявил, что Анджелина Джоли оклеветала его ради пиара своей новой книги.