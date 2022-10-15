"Мені було 16": польська модель звинуватила Гарві Вайнштейна у зґвалтуванні

За словами дівчини, пережите насильство позначилося на її подальшому житті.

Related video

Польська модель Кая Сокола стала, мабуть, наймолодшою з тих, хто звинуватив голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна в домаганнях. На момент, коли гігант американської кіноіндустрії недвозначно показував їй свою зацікавленість, дівчині було лише 16 років, повідомляє Page Six.

Кая познайомилася з Гарві у 2002 році на модельному заході. Коли в розмові вона згадала, що її цікавить акторська кар'єра, на той момент 50-річний Вайнштейн запросив її на обід за кілька днів. Однак у призначений день він повів її не в ресторан, а у свою квартиру, де почав чіплятися до неї. Сокола зі сльозами відбивалася від чоловіка, який заблокував двері та кричав, що їй треба заспокоїтися та попрацювати над своєю впертістю.

За її словами, після пережитого довгий час їй було дуже важко, про що Кая, яка стала психологинею, розповіла на Нью-Йоркському кінофестивалі.

"Коли ти дитина, ти не знаєш нічого кращого, принаймні я була сповнена довіри. Я була у своєму домі, повному любові та безпеки, а потім я опинилася тут зовсім одна. Зараз не час говорити, але індустрія моди не найкраща. Так що, так, це напевне нашкодило мені в багатьох аспектах, і я говорю не тільки про сексуальне насильство, я говорю про руйнування моїх мрій, моєї гідності, моєї особистості".

[ + – ] Кая Сокола

Нині Кая працює над книгою. За її словами, зґвалтування вплинуло на її подальше життя:

"Я знаю, що багато виборів, які я зробила пізніше у своєму житті, стосунки, які я продовжувала, були засновані на травмі, співзалежності й емоційному насильстві".

На прем'єрі стрічки була ще одна можлива обвинувачка Вайнштейна — модель Амбра Баттілана Гутьєррес. Вона звернулася до поліції, щоб подати скаргу, коли Вайнштейн, як повідомляється, зґвалтував її у 2015 році, запросивши її до себе під приводом перегляду портфоліо.

Гарві Вайнштейна було засуджено до 23 років позбавлення волі за зґвалтування та сексуальні домагання. Про злочини продюсера та ділків шоу-бізнесу відкрито заговорили після виходу книги "Вона сказала", яку написали журналістки New York Times Джоді Кантор і Меган Туї. Про їхнє розслідування навіть зняли фільм, який виходить у кінотеатрах 18 листопада.

Нагадаємо, засуджений за сексуальне насильство над жінками колишній кіномагнат заявив, що Анджеліна Джолі обмовила його заради піару своєї нової книги.