72-летний Харви Вайнштейн срочно был доставлен в больницу: что известно (фото)

По словам адвоката, недуги его клиента носят физический характер, а психически он абсолютно здоров. Врачи планируют провести множество медицинских тестов, а затем Вайнштейна отправят в тюремный комплекс на острове Райкерс.

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Американский продюсер и сооснователь компании Miramax Films Харви Вайнштейн 26 апреля был доставлен в больницу Нью-Йорка. Это произошло после решения апелляционного суда об отмене ему приговора за изнасилование в 2020 году, пишет Мirror.

Его адвокат Артур Айдала сообщил, что бывший киномагнат был переведен в больницу Бельвью на Манхэттене после его прибытия в городскую тюрьму.

"Они осмотрели его и отправили в Бельвью. Похоже, ему нужна большая помощь. У него много проблем. Он проходит всевозможные анализы. С точки зрения здоровья у него что-то вроде крушения поезда", — сказал Айдала.

Фрэнк Дуайер, представитель Департамента исправительных учреждений Нью-Йорка, заявил, что Вайнштейн остается под стражей только в Бельвью. Представитель Департамента исправительных учреждений и общественного надзора Томас Мейли, заявил, что Вайнштейн был передан городскому Департаменту исправительных учреждений в соответствии с решением по апелляции. До этого опальный продюсер содержался в исправительном учреждении "Могавк", примерно в 100 милях к северо-западу от Олбани.

В четверг, 25 апреля, Апелляционный суд Нью-Йорка отменил его приговор, придя к выводу, что судья первой инстанции разрешил присяжным видеть и слышать доказательства, которые не имели прямого отношения к предъявленным ранее обвинениям. Его 23-летний тюремный срок был отменен, и для его повторного осуждения потребуется повторное судебное разбирательство. Прокуроры заявили, что намерены снова выдвинуть обвинения.

Продюсер Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

По информации журналистов, в течение некоторого времени Вайнштейн страдал различными недугами, включая проблемы с сердцем, диабет, апноэ во сне и проблемы со зрением.

Адвокат утверждает, что недуги его клиента носят физический характер, добавив, что психически он "остр как гвоздь. Ноги твердо стоят на земле". Айдала пояснил, что обычно исправительным учреждениям штата и тюремным чиновникам требуется неделя или две, чтобы организовать транспортировку заключенного.

"С ним плохо обращались. Ему отказывались дать даже глоток воды, не давали еды, не давали сходить в туалет. Он 72-летний болезненный человек", — отметил Артур Айдала. Врачи Бельвью планируют провести множество медицинских тестов, прежде чем Ванштейна можно будет вернуть в тюремный комплекс на острове Райкерс.

Напомним, 23 февраля продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам тюрьмы по новому делу об изнасиловании. Продюсера, отбывающего срок 23 года по нескольким случаям сексуального насилия, получил новый срок.