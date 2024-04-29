72-річного Гарві Вайнштайна терміново доправили в лікарню: що відомо (фото)

За словами адвоката, недуги його клієнта мають фізичний характер, а психічно він абсолютно здоровий. Лікарі планують провести безліч медичних тестів, а потім Вайнштайна відправлять у тюремний комплекс на острові Райкерс.

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Американського продюсера та співзасновника компанії Miramax Films Гарві Вайнштайна 26 квітня доправили в лікарню Нью-Йорка. Це сталося після рішення апеляційного суду про скасування йому вироку за зґвалтування 2020 року, пише Мirror.

Його адвокат Артур Айдала повідомив, що колишній кіномагнат був переведений у лікарню "Бельв'ю" на Мангеттені після його прибуття в міську в'язницю.

"Вони оглянули його та відправили в "Белв'ю". Схоже, йому потрібна велика допомога. У нього багато проблем. Він проходить усілякі аналізи. Із погляду здоров'я в нього щось на кшталт аварії потяга", — сказав Айдала.

Френк Двайер, представник Департаменту виправних установ Нью-Йорка, заявив, що Вайнштайн залишається під вартою, тільки в "Бельв'ю". Представник Департаменту виправних установ і громадського нагляду Томас Мейлі заявив, що Вайнштайна передали міському Департаменту виправних установ відповідно до рішення щодо апеляції. До цього опального продюсера утримували у виправній установі "Могавк", приблизно за 100 миль на північний захід від Олбані.

У четвер, 25 квітня, Апеляційний суд Нью-Йорка скасував його вирок, дійшовши висновку, що суддя першої інстанції дозволив присяжним бачити й чути докази, які не мали прямого стосунку до пред'явлених раніше звинувачень. Його 23-річний тюремний термін було скасовано, і для його повторного засудження знадобиться повторний судовий розгляд. Прокурори заявили, що мають намір знову висунути обвинувачення.

Продюсер Гарві Вайнштайн Фото: Getty Images

За інформацією журналістів, протягом деякого часу Вайнштайн страждав на різні недуги, включно з проблемами із серцем, діабетом, апное уві сні та проблемами із зором.

Адвокат стверджує, що недуги його клієнта мають фізичний характер, додавши, що психічно він "гострий як цвях. Ноги твердо стоять на землі". Айдала пояснив, що зазвичай виправним установам штату й тюремним чиновникам потрібен тиждень або два, щоб організувати транспортування ув'язненого.

"Із ним погано поводилися. Йому відмовлялися дати навіть ковток води, не давали їжі, не давали сходити в туалет. Він 72-річна хвороблива людина", — зазначив Артур Айдала. Лікарі "Белв'ю" планують провести безліч медичних тестів, перш ніж Вайнштайна можна буде повернути в тюремний комплекс на острові Райкерс.

Нагадаємо, 23 лютого продюсера Гарві Вайнштайна засудили до 16 років в'язниці в новій справі про зґвалтування. Продюсера, який відбуває термін 23 роки за кількома випадками сексуального насильства, отримав новий термін.