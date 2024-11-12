Харви Вайнштейн подаст в суд на Нью-Йорк: в чем причина

Некогда один из самых влиятельных киномагнатов Голливуда страдает редкой формой рака и проходит лечение на острове Райкерс, где находится место его заключения.

72-летний бывший голливудский магнат Харви Вайнштейн намерен подать в суд на город Нью-Йорк за отказ освободить его из тюрьмы Райкерс-Айленд для лечения редкой формы рака костного мозга, который у него диагностировали в прошлом месяце, пишет The New York Post со ссылкой на копию иска.

Истец, осужденный на 16 лет, назвал отказ освободить его из заключения для прохождения лечения "продолжающейся врачебной халатностью".

"Мы не будем обсуждать медицинские особенности господина Вайнштейна, но мы потрясены продолжающейся медицинской халатностью, проявленной NYC Health and Hospitals и Bellevue. Это не вина Rikers, CHS [исправительной медицинской службы городской тюремной системы] или врачей Белвью, которых господин Вайнштейн глубоко уважает. Однако отказ оставить его в Белвью во время суда является серьезной оплошностью, ставящей под угрозу его способность присутствовать на собственном повторном судебном разбирательстве", – заявили представители киномагната.

Последнее заявление было в связи с визитом Харви в больницу Белвью в Мидтауне ранее в тот же день по неизвестным причинам. Что касается причины, представитель сказал, что это связано с тем, что Вайнштейн имеет "право на надлежащую помощь во время содержания под стражей", и чтобы положить конец предполагаемому заговору, который, по его мнению, был работой городских чиновников.

Больница в Белвью – одна из крупнейших больниц в США, которая принадлежит городу и управляется им.

Вайнштейн в настоящее время получает лечение на острове Райкерс, где он содержится перед очередным судебным процессом по делу о сексуальных преступлениях, который должен начаться в 2025 году. Он был вызван после того, как апелляционный суд Нью-Йорка отменил его обвинительный приговор за изнасилование в апреле после судебных разбирательств в Эмпайр-стейт и в Калифорнии.

Проблемы со здоровьем у Харви начались в 2018 году, когда его привлекли к ответственности по обвинению в сексуальном насилии.

В сентябре врачи больницы Белвью удалили Вайнштейну жидкость из сердца и легких. В то время его тюремный консультант сказал, что операция прошла успешно, но он по-прежнему испытывает "боль от процедуры".

Среди других проблем со здоровьем у экс-продюсера были коронавирус и двусторонняя пневмония.

До этого он провел 10 дней в Белвью в апреле, после того как посетил свои судебные разбирательства в инвалидной коляске.

После вынесения вердикта в феврале 2020 года Вайнштейн покинул суд в машине скорой помощи, направлявшейся в Белвью. Он жаловался на боли в груди и высокое кровяное давление. Ему вставили стент, чтобы разблокировать артерию.

Ранее Фокус писал, что польская модель обвинила Харви Вайнштейна в изнасиловании.