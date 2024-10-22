72-летнему Харви Вайнштейну диагностировали рак костного мозга (фото)

Официальные представители опального продюсера отказались комментировать информацию о состоянии его здоровья.

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Осужденному за сексуальные преступления продюсеру Харви Вайнштейну врачи диагностировали хронический миелоидный лейкоз — форму рака костного мозга, сообщает NBC News

72-летний бывший кинопродюсер, который в настоящее время отбывает наказание за решеткой, узнал о своем диагнозе в начале этого месяца. Представитель Вайнштейна изначально отрицал диагноз, когда к нему обратилась журналисты. Позже пресс-секретарь Вайнштейна Юда Энгельмайер в заявлении, предоставленном Variety так прокомментировала ситуацию: "Крейг Ротфельд, уполномоченный законный представитель г-на Вайнштейна по вопросам здравоохранения в штате Нью-Йорк, выражает глубокую обеспокоенность в связи со слухами, окружающими его состояние здоровья г-на Вайнштейна… То, что такие личные и конфиденциальные вопросы здоровья стали предметом публичного обсуждения, вызывает беспокойство и неприемлемо. Из уважения к частной жизни г-на Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев".

Продюсер Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

Вайнштейн был известным режиссером до тех пор, пока в 2017 году несколько женщин не обвинили его в изнасиловании и сексуальном насилии. Актриса Роуз Макгоуэн была одной из первых женщин, рассказавших о том, как в 1997 году продюсер заманил ее в свой гостиничный номер в Парк-Сити, штат Юта, на якобы деловую встречу и подверг сексуальному насилию. Другие обвинения женщин относятся к 90-м годам: многие из них утверждали, что боялись высказываться, полагая, что он отомстит им, разрушив их карьеры.

В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование третьей степени и преступные действия сексуального характера первой степени. Продюсер также был приговорен к 16 дополнительным годам лишения свободы после того, как в 2022 году его признали виновным по трем обвинениям в сексуальном насилии. В настоящее время Вайнштейн ожидает повторного судебного разбирательства после того, как в апреле 2024 года суд Нью-Йорка отменил его обвинительный приговор.

Ранее, 10 сентября, стало известно, что Харви Вайнштейна срочно госпитализировали.