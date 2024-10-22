72-річному Гарві Вайнштейну діагностували рак кісткового мозку (фото)

Офіційні представники опального продюсера відмовилися коментувати інформацію про стан його здоров'я.

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Засудженому за сексуальні злочини продюсеру Гарві Вайнштейну лікарі діагностували хронічний мієлоїдний лейкоз — форму раку кісткового мозку, повідомляє NBC News

72-річний колишній кінопродюсер, який нині відбуває покарання за ґратами, дізнався про свій діагноз на початку цього місяця. Представник Вайнштейна спочатку заперечував діагноз, коли до нього звернулася журналісти. Пізніше прессекретар Вайнштейна Юда Енгельмаєр у заяві, наданій Variety, так прокоментувала ситуацію: "Крейг Ротфельд, уповноважений законний представник пана Вайнштейна з питань охорони здоров'я у штаті Нью-Йорк, висловлює глибоке занепокоєння у зв'язку з чутками щодо стану здоров'я пана Вайнштейна, що оточують його... Те, що такі особисті та конфіденційні питання здоров'я стали предметом публічного обговорення, викликає занепокоєння і є неприйнятним. З поваги до приватного життя пана Вайнштейна ми не даватимемо подальших коментарів".

Продюсер Гарві Вайнштейн Фото: Getty Images

Вайнштейн був відомим режисером доти, доки 2017 року кілька жінок не звинуватили його у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Акторка Роуз Макговен була однією з перших жінок, які розповіли про те, як 1997 року продюсер заманив її до свого готельного номера в Парк-Сіті, штат Юта, на нібито ділову зустріч і піддав сексуальному насильству. Інші звинувачення жінок стосуються 90-х років: багато з них стверджували, що боялися висловлюватися, вважаючи, що він помститься їм, зруйнувавши їхні кар'єри.

У березні 2020 року Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі за зґвалтування третього ступеня і злочинні дії сексуального характеру першого ступеня. Продюсера також засудили до 16 додаткових років позбавлення волі після того, як 2022 року його визнали винним за трьома обвинуваченнями в сексуальному насильстві. Наразі Вайнштейн очікує повторного судового розгляду після того, як у квітні 2024 року суд Нью-Йорка скасував його обвинувальний вирок.

Раніше, 10 вересня, стало відомо, що Гарві Вайнштейна терміново госпіталізували.