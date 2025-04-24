Танення льодовиків під час льодовикового періоду змінило надра Землі: рух континентів прискорився

Атлантичний океан розширювався сотні мільйонів років, проте його зростання на короткий час могло вийти з ладу через танення льодовиків, коли останній льодовиковий період на Землі підійшов до кінця. Ба більше, вчені вважають, що це могло призвести до сплеску вулканічних вивержень і змінило швидкість руху континентів.

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Про це пише IFLScience.

Близько 26 000 років наша планета пережила останній льодовиковий максимум, коли крижані щити завтовшки в 1,6 км утворилися там, де зараз розташовані деякі з найбільших міст Північної Америки. Коли крижані щити розтанули, океани швидко піднялися. Це призвело до того, що північноамериканський континент відновився після того, як його придавило вагою крижаних щитів, але, згідно з новим комп'ютерним моделюванням тогочасного світу, зміна клімату також спричинила бічний рух, нехай і з деякою затримкою.

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За словами аспіранта Університету Колорадо Тао Юаня і професора Шіцзе Чжуна, розширення Атлантичного океану є результатом формування нової океанічної кори в Серединно-Атлантичному хребті. Тепер учені стверджують, що це виробництво збільшилося на 40% у період між 12 000 і 6 000 років тому порівняно з попередніми темпами.

Скорочення обсягу льоду спричинило величезний рух земної кори. Вченим також було відомо, що танення льоду призвело до підйому плит, але в новому дослідженні вчені показали, що вони також багато рухалися горизонтально — цей рух також був викликаний таненням льоду.

Розширення морського дна і континентальний дрейф, а також інші подібні процеси, відбуваються в масштабах мільйонів років, що приводяться в рух внутрішнім двигуном Землі, тепловою конвекцією. Це твердження, на думку авторів дослідження, все ще вірне, проте вони виявили, що льодовиковий вплив також здатний спричиняти значний рух і у відносно коротких часових масштабах, наприклад, у рамках 10 000 років.

За словами професора Чжуна, сьогодні ми можемо оцінити швидкість поширення, вимірявши кількість кори, створеної між моментами зміни магнітних полюсів планети — це пов'язано з тим, що напрямок геомагнітного поля включений у базальт. Раніше вважалося, що це відбувається із середньою швидкістю у 2 сантиметри на рік. Автори дослідження вважають, що це твердження загалом правильне, проте твердження про те, що швидкість доволі постійна, ймовірно, не настільки надійне.

Під час дослідження вчені створили комп'ютерні моделі, які показали, що зміщення ваги, наприклад, спричинене втратою трильйонів тонн льоду, призвело б до обертання Північноамериканської плити за годинниковою стрілкою, відображаючи нерівномірний розподіл льоду. Це посилило б утворення кори на хребті, а отже й розширення континентів.

Утім, учені визнають, що їхні висновки ґрунтуються на комп'ютерних моделях, а тому потребують подальшої перевірки — науковці могли не врахувати щось важливе. З іншого боку вулканічна активність Ісландії стала ще інтенсивнішою між 10 000 і 7 000 років тому, перш ніж знову заспокоїтися. Оскільки Ісландія є частиною системи Серединно-Атлантичного хребта, це узгоджується з прогнозами їхньої моделі.

На даному етапі очікування Юаня і Чжуна щодо впливу сучасних змін клімату все ще умовні. Проте, якщо здається, що Америка віддаляється від Європи, це може бути правдою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зазирнули під гігантський крижаний щит Антарктиди: там процвітає життя.