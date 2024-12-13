Крижаний щит Антарктиди демонструє нерегулярне "серцебиття": вчені схвильовані

Нове дослідження проаналізувало антарктичний крижаний щит і стверджує, що результати виглядають не надто добре.

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У світлі кліматичної кризи, що нависла над Землею, вчені все більше уваги приділяють вивченню антарктичних крижаних щитів, втрата яких призведе до різкого підвищення рівня світового океану і подальшого потепління планети. У новому дослідженні вчені розглянули, як антарктичний крижаний щит ріс і скорочувався протягом усієї своєї історії — на жаль, результати виглядають не надто добре, пише IFLScience.

Нові кліматичні дані, отримані вченими, вказують на те, що понад 20 мільйонів років тому антарктичний крижаний щит пережив періоди раптового танення. Автори дослідження стверджують, що їхня робота вказує, що ранні льодовикові періоди планети насправді були надзвичайно чутливими, а антарктичний крижаний щит, ймовірно, менш стабільний, ніж ми вважали. Результати також дають уявлення про те, як Антарктида може поводитися в майбутньому, оскільки крижані щити продовжують танути, а викиди парникових газів лише продовжують зростати.

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Антарктичний крижаний щит зовсім не був статичним: він змінювався в розмірах протягом усієї своєї довгої історії. Тепер учені вважають, що ці зміни в розмірах, імовірно, відбуваються досить регулярно — до того ж до такої міри, що цикл між зростанням і таненням можна порівняти з серцебиттям. Вчені вважають, що "серцебиття" крижаного щита зовсім не було постійним, оскільки вчені виявили докази змін у його "ритмах" під час ранніх льодовикових періодів Землі.

Зазначимо, що ця зміна ритмів є загадковою, тому що загалом її не повинно було б бути. Відбиток цього процесу припливу та відпливу в кліматичному записі мав би бути абсолютно однаковим по всьому океану, але це не так. То чому ж це відбувається?

За словами професора Пола Вілсона, головного дослідника проєкту Університету Саутгемптона, це "серцебиття" насправді спричинене формою орбіти Землі навколо Сонця протягом сотень тисяч років. Насправді орбіта Землі є більш ексцентричною, а відстань між нашою планетою і Сонцем може змінюватися, внаслідок чого Земля отримує різну кількість тіла протягом року.

Це додаткове тепло може змінити клімат планети, що призведе до більшого танення крижаного покриву. Іноді це відбувається надзвичайно швидко. Однак, коли орбіта Землі більш кругла, крижаний покрив залишається стабільним і відбувається менше танення.

У новій роботі вчені зосередилися на вивченні періоду між 28 і 20 мільйонами років тому, коли Земля була значно теплішою, ніж сьогодні, і існував лише Антарктичний крижаний щит. Команда використовувала дані, зібрані з геологічних кернів, витягнутих і північно-західній частині Атлантичного океану.

Мікроорганізми в цих кернах дають змогу вченим зазирнути в минуле і зрозуміти минулі умови довкілля і хімії океану, особливо у формі ізотопів кисню в їхніх оболонках. Співвідношення цих ізотопів кисню дає вченим спосіб виміряти, виріс або скоротився крижаний щит, і встановити часову шкалу за глибиною цього зразка в кернах.

За словами професора Вілсона, їм із колегами фактично вдалося виміряти "пульс" Антарктичного крижаного щита. У результаті команді вдалося створити новий контрольний кліматичний запис для порівняння наявних записів. Дослідники вважають, що надалі це дасть змогу поліпшити кліматичні прогнози.

Раніше Фокус писав про те, що Антарктида підіймається в рази швидше, ніж вважали вчені.