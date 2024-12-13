Ледяной щит Антарктиды демонстрирует нерегулярное "сердцебиение": ученые взволнованы

Новое исследование проанализировало антарктический ледяной щит и утверждает, что результаты выглядят не слишком хорошо.

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В свете климатического кризиса, нависшего над Землей, ученые все больше внимания уделяют изучению антарктических ледяных щитов, утрата которых приведет к резкому повышению уровня мирового океана и дальнейшему потеплению планеты. В новом исследовании ученые рассмотрели, как антарктический ледяной щит рос и сокращался в течение всей своей истории — увы, результаты выглядят не слишком хорошо, пишет IFLScience.

Новые климатические данные, полученные учеными, указывают на то, что более 20 миллионов лет назад антарктический ледяной щит пережил периоды внезапного таяния. Авторы исследования утверждают, что их работа указывает, что ранние ледниковые периоды планеты на самом деле были чрезвычайно чувствительными, а антарктический ледяной щит, вероятно, менее стабилен, чем мы считали. Результаты также дают представление о том, как Антарктида может вести себя в будущем, поскольку ледяные щиты продолжают таять, а выбросы парниковых газов лишь продолжают расти.

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Антарктический ледяной щит вовсе не был статичным: он менялся в размерах в течение всей своей долгой истории. Теперь ученые полагают, что эти изменения в размерах, вероятно, происходят довольно регулярно — причем, до такой степени, что цикл между ростом и таянием можно сравнить с сердцебиением. Ученые полагают, что "сердцебиение" ледяного щита вовсе не было постоянным, поскольку ученые обнаружили доказательства изменений в его "ритмах" во время ранних ледниковых периодов Земли.

Отметим, что это изменение ритмов является загадочным, так как в целом его не должно было бы быть. Отпечаток этого процесса прилива и отлива в климатической записи должен быть абсолютно одинаковым по всему океану, но это не так. Так почему же это происходит?

По словам профессора Пола Уилсона, главного исследователя проекта Университета Саутгемптона, это "сердцебиение" на самом деле вызвано формой орбиты Земли вокруг Солнца в течение сотен тысяч лет. На самом деле орбита Земли более эксцентрична, а расстояние между нашей планетой и Солнцем может меняться, в результате чего Земля получает разное количество тела в течение года.

Это дополнительное тепло может изменить климат планеты, что приведет к большему таянию ледяного покрова. Иногда это происходит чрезвычайно быстро. Однако, когда орбита Земли более круглая, ледяной покров остается стабильным и происходит меньше таяния.

В новой работе ученые сосредоточились на изучении периода между 28 и 20 миллионами лет назад, когда Земля была значительно теплее, чем сегодня, и существовал лишь Антарктический ледяной щит. Команда использовала данные, собранные из геологических кернов, извлеченных и северо-западной части Атлантического океана.

Микроорганизмы в этих кернах позволяют ученым заглянуть в прошлое и понять прошлые условия окружающей среды и химии океана, особенно в форме изотопов кислорода в их оболочках. Соотношение этих изотопов кислорода дает ученым способ измерить, вырос или сократился ледяной щит, и установить временную шкалу по глубине этого образца в кернах.

По словам профессора Уилсона, им с коллегами фактически удалось измерить "пульс" Антарктического ледяного щита. В результате команде удалось создать новую контрольную климатическую запись для сравнения существующих записей. Исследователи полагают, что в дальнейшем это позволит улучшить климатические прогнозы.

Ранее Фокус писал о том, что Антарктида поднимается в разы быстрее, чем считали ученые.