Таяние ледников во время ледникового периода изменило недра Земли: движение континентов ускорилось

Атлантический океан расширялся сотни миллионов лет, однако его рост на короткое время мог выйти из строя из-за таяния ледников, когда последний ледниковый период на Земле подошел к концу. Более того, ученые считают, что это могло привести к всплеску вулканических извержений и изменило скорость движения континентов.

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Об этом пишет IFLScience.

Около 26 000 лет наша планета пережила последний ледниковый максимум, когда ледяные щиты толщиной в 1,6 км образовались там, где сейчас находятся некоторые из крупнейших городов Северной Америки. Когда ледяные щиты растаяли, океаны быстро поднялись. Это привело к тому, что североамериканский континент восстановился после того, как был придавлен весом ледяных щитов, но, согласно новому компьютерному моделированию мира того времени, изменение климата также вызвало боковое движение, пусть и с некоторой задержкой.

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По словам аспиранта Университета Колорадо Тао Юаня и профессора Шицзе Чжуна, расширение Атлантического океана является результатом формирования новой океанической коры в Срединно-Атлантическом хребте. Теперь ученые утверждают, что это производство увеличилось на 40% в период между 12 000 и 6 000 лет назад в сравнении с предыдущими темпами.

Сокращение объема льда вызвало огромное движение земной коры. Ученым также было известно, что таяние льда привело к подъему плит, но в новом исследовании ученые показали, что они также много двигались горизонтально — это движение также было вызвано таянием льда.

Расширение морского дна и континентальный дрейф, а также другие подобные процессы, происходят в масштабах миллионов лет, приводимые в движение внутренним двигателем Земли, тепловой конвекцией. Это утверждение, по мнению авторов исследования, все еще верно, однако они обнаружили, что ледниковое воздействие также способно вызывать значительное движение и в относительно коротких временных масштабах, например, в рамках 10 000 лет.

По словам профессора Чжуна, сегодня мы можем оценить скорость распространения, измерив количество коры, созданной между моментами смены магнитных полюсов планеты — это связано с тем, что направление геомагнитного поля включено в базальт. Ранее считалось, что это происходит со средней скоростью в 2 сантиметра в год. Авторы исследования считают, что это утверждение в целом верно, однако утверждение о том, что скорость довольно постоянна, вероятно, не столь надежно.

В ходе исследования ученые создали компьютерные модели, показавшие, что смещение веса, например, вызванное потерей триллионов тонн льда, привело бы к вращению Североамериканской плиты по часовой стрелке, отражая неравномерное распределение льда. Это усилило образование коры на хребте, а следовательно и расширение континентов.

Впрочем, ученые признают, что их выводы основаны на компьютерных моделях, а потому требуют дальнейшей проверки — ученые могли не учесть нечто важное. С другой стороны вулканическая активность Исландии стала еще более интенсивной между 10 000 и 7 000 лет назад, прежде чем снова успокоиться. Поскольку Исландия является частью системы Срединно-Атлантического хребта, это согласуется с прогнозами их модели.

На данном этапе ожидания Юаня и Чжуна относительно воздействия современных изменений климата все еще условны. Тем не менее, если кажется, что Америка отдаляется от Европы, это может быть правдой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые заглянули под гигантский ледяной щит Антарктиды: там процветает жизнь.