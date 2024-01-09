Природный способ защититься от зуда: ученые выяснили, что лаванда может лечить экзему

В новом исследовании ученые выявили одновременные защитные и успокаивающие эффекты лаванды на кожу, пораженную экземой. Это открытие делает растение одним из самых доступных и универсальных средств борьбы с болезнью.

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Недавнее исследование, изучившее традиционную медицину, выявило удивительные преимущества эфирного масла лаванды для успокоения сухой, зудящей кожи, вызванной атопическим дерматитом (АД). Это открытие может стать переломным моментом для тех, кто сталкивается с дискомфортом, вызванным данным заболеванием, пишет Medical News.

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Атопический дерматит, который обычно называют экземой — это не просто небольшое раздражение. Это заболевание, при котором кожа становится сухой, зудящей и воспаленной. От него страдают в основном маленькие дети, но нередко и взрослые. Представьте себе постоянный зуд, особенно на руках и за коленями — это ежедневная борьба подверженных этой болезни людей за право на комфортное существование. Хотя точные причины заболевания не выяснены, считается, что здесь играет роль сочетание генетических и экологических факторов, например загрязнения воздуха. Ген филаггрина, жизненно важный для здоровья кожи, часто мутирует у больных АД, что приводит к более тяжелым симптомам.

Современный арсенал средств против АД включает стероиды и иммунодепрессанты, но они лишь снимают симптомы, не устраняя первопричину. Некоторые новые методы лечения многообещающие, но дорогие и труднодоступные. Этот недостаток создает предпосылки для поиска более естественного и простого решения.

Лавандовое масло издавна является народным средством от зуда кожи. Оно широко доступно, недорого и экологически безопасно. Исследователи сосредоточились на особом виде лаванды, Lavandula angustifolia, богатом такими соединениями, как линалилацетат и линалоол, известными своими противовоспалительными свойствами.

В исследовании использовались передовые методы, чтобы проверить, как лавандовое масло влияет на клетки кожи. Ученые разработали специальный анализ, имитирующий реакцию кожи на загрязняющие вещества окружающей среды, и протестировали различные концентрации лавандового масла и его компонентов на этих клетках. Методы включали анализ экспрессии генов и обнаружение белков, чтобы получить полное представление.

Результаты показали, что лавандовое масло, в частности линалилацетат, эффективно подавляло пути, ведущие к развитию АД. Оно даже продемонстрировало потенциал в снижении экспрессии артемина, фактора, вызывающего чувствительность кожи и зуд. Исследование показало, что лавандовое масло может не только защищать кожу от загрязняющих веществ, но и снимать существующее раздражение.

Еще одна приятная новость — это профиль безопасности лавандового масла. Тесты показали, что оно вряд ли спровоцирует аллергическую реакцию кожи, что делает его безопасным вариантом для прямого нанесения на нее.

Данное исследование рисует обнадеживающую картину для миллионов пациентов с АД. Лавандовое масло, особенно богатое линалилацетатом, может стать естественным и доступным способом лечения этой болезни. И хотя это не панацея, а используемая концентрация имеет решающее значение, это захватывающий шаг к более доступному лечению этого неприятного кожного заболевания. Исследователи предупреждают, что необходимы дополнительные исследования, но пока у них есть надежда, что скромное растение лаванда может стать ключом к облегчению для многих.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.