Подручное спасение от множества травм. Алоэ вера и его 1000 и 1 полезное свойство

Алоэ вера, надежный помощник в решении проблем кожи, объединяет в себе вековую мудрость и современную науку, предлагая мощные целебные свойства, всегда находящиеся в доступности.

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Вполне вероятно, что ваше первое знакомство с алоэ вера произошло во время особенно неприятного солнечного ожога. Многие из нас помнят успокаивающее облегчение, наступающее после нанесения прохладного гелеобразного сока растения на поврежденную кожу. Казалось бы, превращение в одночасье из красной и раздраженной в загорелую и спокойную кожу может показаться волшебством, подобным превращению тыквы в карету, но все дело в науке лежащей в основе этого замечательного растения, пишет The Epoch Times.

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Распространенное алоэ вера, известное под научным названием алоэ барбаденсис Миллера, представляет собой многолетнее суккулентное растение с толстыми, мясистыми, длинными, горохово-зелеными листьями. И причина его распространения и повсеместного упоминания лежит отнюдь не в его визуальных качествах. История этого скромного зеленого растения столь же богата и разнообразна, как и его применение. Именно о ней рассказала эксперт хербалист Сина Маккалоу.

История алоэ вера насчитывает тысячелетия, самые ранние упоминания о нем встречаются в месопотамских глиняных табличках, датируемых 1750 г. до н.э. Египтяне прозвали его "растением бессмертия", и оно занимало видное место в косметических программах цариц Нефертити и Клеопатры. Целебные свойства растения были настолько почитаемы, что оно даже вошло в медицинские наборы греческих врачей и полководцев, таких как Александр Македонский и Христофор Колумб.

Если перенестись в современную эпоху, то благодаря тщательным научным исследованиям мы по-новому оценили многочисленные лечебные свойства растения алоэ вера. Алоэ вера — это не только противоопухолевое, противовоспалительное и антидиабетическое средство, но и антивозрастное, антибактериальное, антивирусное, антисептическое и защитное средство для кожи. Это универсальное средство, эффективное при лечении различных кожных заболеваний — от послеоперационных ран, псориаза, язв на коже, генитального герпеса, пролежней до ожогов. Доказанная способность заживлять раны делает его натуральной альтернативой многим средствам, входящим в состав аптечки первой помощи.

Когда речь идет о термических ожогах, рефлексы подсказывают нам вазелин или антибиотик местного действия. Но разве это лучшее, что мы можем сделать? Современная наука считает, что гель алоэ вера может быть более эффективным средством. Гель алоэ вера содержит такие вещества, как глюкоманнан и гиббереллин, которые способствуют выработке коллагена — белка, необходимого для восстановления и омоложения кожи. Этот чудо-гель способен даже изменять состав коллагена и увеличивать его поперечную сшивку, укрепляя тем самым ткани, образующие рубцы после заживления.

В исследовании, проведенном в 1995 году, алоэ вера сравнивался с вазелином при лечении ожоговых ран у 27 пациентов. Вывод. "Повреждения, обработанные гелем алоэ вера, заживали быстрее, чем марлевые участки с вазелином". Раны, обработанные алоэ вера, зажили чуть менее чем за 12 дней по сравнению с ранами, обработанными вазелином, на заживление которых потребовалось более 18 дней. Исследователи также отметили, что алоэ вера стимулировало "быстрый рост" клеток кожи и коллагеновой ткани, чего не наблюдалось в группе, обработанной вазелином.

Не менее убедительны аргументы в пользу применения алоэ вера при термических ожогах по сравнению с антибиотиками местного действия. Исследование 1996 года показало, что алоэ вера значительно ускоряет сокращение раны, в то время как мафенид ацетат, распространенный антибиотик местного действия, замедляет ее заживление. Другое исследование, проведенное в 2013 г., подтвердило эти данные, сообщив о более быстром заживлении и более раннем снятии боли у пациентов с термическими ожогами, получавших гель алоэ вера, по сравнению с теми, кто получал крем с антибиотиком.

Но как быть с солнечными ожогами? Не бойтесь, алоэ вера и здесь не менее эффективно. В исследовании 2008 г. гель алоэ вера продемонстрировал противовоспалительное действие и был предложен в качестве потенциального средства для местного лечения покраснений, вызванных ультрафиолетовым излучением. Интересно, что в ходе исследования было установлено, что гель алоэ вера смягчает последствия УФ-излучения лучше, чем гидрокортизон в геле-плацебо. В исследовании 1996 г. был сделан вывод о том, что соединение алоэ вера проявляет противовоспалительную активность, "эквивалентную" гидрокортизону, при местном применении для лечения ран у мышей, но без нежелательного побочного эффекта — уменьшения массы тимуса.

Признавая эффективность алоэ вера, некоторые современные фармацевтические компании включают его в состав коммерческих средств первой помощи при солнечных ожогах. Однако в состав этих средств, зачастую, также входит ряд синтетических компонентов, которых лучше избегать. В таких случаях чистый гель алоэ вера представляет собой натуральную, не содержащую химических веществ альтернативу.

Алоэ вера подойдет для лечения различных повреждений кожи, приведенных ниже.

Солнечные ожоги: Благодаря своим противовоспалительным свойствам алоэ вера прекрасно охлаждает и успокаивает обожженную солнцем кожу. Он также способствует восстановлению и регенерации кожи.

Благодаря своим противовоспалительным свойствам алоэ вера прекрасно охлаждает и успокаивает обожженную солнцем кожу. Он также способствует восстановлению и регенерации кожи. Термические ожоги: Прикладывание алоэ вера к небольшим термическим ожогам ускоряет заживление и уменьшает боль. Входящие в его состав соединения, такие как глюкоманнан и гиббереллин, стимулируют выработку коллагена, необходимого для восстановления кожи.

Прикладывание алоэ вера к небольшим термическим ожогам ускоряет заживление и уменьшает боль. Входящие в его состав соединения, такие как глюкоманнан и гиббереллин, стимулируют выработку коллагена, необходимого для восстановления кожи. Сухая кожа: Увлажняющие свойства алоэ вера помогают облегчить состояние сухой кожи. Он удерживает влагу, а его питательные вещества помогают коже быстрее восстанавливаться.

Увлажняющие свойства алоэ вера помогают облегчить состояние сухой кожи. Он удерживает влагу, а его питательные вещества помогают коже быстрее восстанавливаться. Акне: Противовоспалительные и антибактериальные свойства алоэ вера помогают уменьшить воспаление и предотвратить распространение бактерий, вызывающих акне.

Противовоспалительные и антибактериальные свойства алоэ вера помогают уменьшить воспаление и предотвратить распространение бактерий, вызывающих акне. Экзема: Благодаря своим увлажняющим и противовоспалительным свойствам алоэ вера может снимать зуд и раздражение, вызванные экземой. Он также помогает уменьшить покраснение и воспаление, связанные с этим заболеванием.

Благодаря своим увлажняющим и противовоспалительным свойствам алоэ вера может снимать зуд и раздражение, вызванные экземой. Он также помогает уменьшить покраснение и воспаление, связанные с этим заболеванием. Псориаз: Регулярное применение алоэ вера помогает уменьшить шелушение, зуд и воспаление, связанные с псориазом.

Регулярное применение алоэ вера помогает уменьшить шелушение, зуд и воспаление, связанные с псориазом. Мелкие порезы и царапины: Благодаря своим антибактериальным свойствам алоэ вера помогает предотвратить инфицирование мелких порезов и царапин. Он также ускоряет процесс заживления благодаря своей способности стимулировать регенерацию клеток.

Благодаря своим антибактериальным свойствам алоэ вера помогает предотвратить инфицирование мелких порезов и царапин. Он также ускоряет процесс заживления благодаря своей способности стимулировать регенерацию клеток. Укусы насекомых: Противовоспалительное действие алоэ вера позволяет мгновенно снять зуд и отек, вызванные укусами насекомых.

Противовоспалительное действие алоэ вера позволяет мгновенно снять зуд и отек, вызванные укусами насекомых. Герпес и опоясывающий лишай: Прикладывание алоэ вера к язвам, вызванным герпесом или опоясывающим лишаем, поможет уменьшить боль и ускорить процесс заживления благодаря его противовирусным и противовоспалительным свойствам.

Прикладывание алоэ вера к язвам, вызванным герпесом или опоясывающим лишаем, поможет уменьшить боль и ускорить процесс заживления благодаря его противовирусным и противовоспалительным свойствам. Бородавки: Алоэ вера помогает уменьшить размер бородавок и снять боль и воспаление, связанные с ними.

Алоэ вера помогает уменьшить размер бородавок и снять боль и воспаление, связанные с ними. Простудные бородавки: Противовирусные свойства алоэ вера помогают ускорить процесс заживления простудных язв. Он также облегчает боль и снижает риск распространения простуды.

Противовирусные свойства алоэ вера помогают ускорить процесс заживления простудных язв. Он также облегчает боль и снижает риск распространения простуды. Розацеа: Алоэ вера помогает снять покраснение и воспаление, связанные с розацеа. Он также может увлажнять кожу, которая часто бывает сухой у людей с этим заболеванием.

Однако не все гели алоэ вера одинаковы. Некоторые производители разбавляют гель алоэ вера дешевыми углеводами, такими как мальтодекстрин или сахароза, или добавляют синтетические консерванты и наполнители. Чтобы получить высококачественный продукт, выбирайте органический и внимательно читайте этикетку с указанием ингредиентов, чтобы убедиться в отсутствии синтетических химикатов.

Еще лучший вариант? Вырастить собственное растение алоэ вера. Таким образом, у вас будет готовый запас свежего геля алоэ вера, когда он вам понадобится. Чтобы собрать урожай, просто срежьте лист у стебля (избегая корней), разрежьте его вдоль, чтобы обнажить гель, и обильно нанесите на кожу.

Как и любое другое вещество, гель алоэ вера подходит не всем. В редких случаях он может вызывать аллергическую реакцию, провоцирующую жжение и зуд кожи. Беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто страдает воспалительными заболеваниями кожи, перед применением следует проконсультироваться с медицинским работником.

В целом, научные данные об алоэ вера подтверждают его включение в медицинскую практику по всему миру. Его обширные лечебные свойства в сочетании с простотой использования делают его фантастической природной альтернативой многим стандартным средствам первой помощи. Это не просто растение — это важный защитник нашего здоровья.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.