Мужчина напихивает свои носки крапивой: сначала все над ним смеялись, а теперь делают так же

По словам Джека, многие люди, которых он знает, пользуются этим рецептом, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Более того, кроме ног, он натер крапивой руки и лицо.

Натуралист, которого зовут Джек, наполняет свои носки крапивой и призывает людей ни в коем случае не недооценивать целебную "силу" этого растения. Сначала люди насмехались над ним, а теперь делают так же.

Джек регулярно делится полезными советами о здоровье на своей странице в TikTok. Для приготовления чудодейственных растворов и смесей он использует натуральные ингредиенты, которые находит в дикой природе. Недавно в отдельном видео знаток рассказал о свойствах и преимуществах крапивы.

В кадре Джек сидит в лесу босиком, растирает ноги крапивой, а потом срывает несколько листочков и кладет их в свои носки.

"Вам может быть интересно, зачем я это делаю. А если скажу, что это полезно? Крапива очень хорошо помогает при артрите, блокирует ферменты и заставляет кровь циркулировать в тех участках, в частности суставах, где вы чувствуете боль. Критически важная вещь — бесплатная медицина", — уверяет Джек, надевая носки.

По словам мужчины, многие люди, которых он знает, пользуются этим рецептом, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Более того, кроме ног, мужчина натер крапивой руки и лицо, добавив, что растение еще и улучшает состояние кожи.

Джек рассказал о свойствах крапивы Фото: Unplash

"К тому же, если вы страдаете от лихорадки, это растение является прекрасным природным антигистаминным средством", — резюмирует автор вирусного ролика, собравшего большое количество просмотров и лайков.

Слова Джека подтверждают эксперты профильного издания об артрите Versus Arthritis.

"Листья крапивы покрыты крошечными волосками с высоким содержанием кремния, поэтому они становятся чрезвычайно хрупкими. Когда растение касается вашей кожи, кончики ломаются, раздражая кожу. Организм начинает вырабатывать несколько химических веществ, в частности гистамин и серотонин. Они могут помочь уменьшить боль, стимулируя нейроны, то есть раздражение кожи перекрывает боль в опорно-двигательном аппарате", — говорится в статье.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.