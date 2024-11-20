Чоловік напихає свої шкарпетки кропивою: спочатку всі з нього сміялися, а тепер роблять так само

За словами Джека, багато людей, яких він знає, послуговуються цим рецептом, аби зробити своє життя комфортнішим. Ба більше, окрім ніг, він натер кропивою руки й обличчя.

Натураліст, якого звуть Джек, наповнює свої шкарпетки пекучою кропивою й закликає людей в жодному разі не недооцінювати цілющу "силу" цієї рослини. Спочатку люди насміхалися з нього, а тепер роблять так само.

Джек регулярно ділиться корисними порадами про здоров'я на своїй сторінці у TikTok. Для приготування чудодійних розчинів та сумішей він використовує натуральні інгредієнти, які знаходить у дикій природі. Нещодавно в окремому відео знавець розповів про властивості та переваги кропиви.

У кадрі Джек сидить у лісі босоніж, розтирає ноги об пекучу кропиву, а потім зриває кілька листочків й кладе їх у свої шкарпетки.

"Вам може бути цікаво, навіщо я це роблю. А якщо скажу, що це корисно? Кропива дуже добре допомагає при артриті, блокує ферменти та змушує кров циркулювати у тих ділянках, зокрема суглобах, де ви відчуваєте біль. Критично важливо річ — безплатна медицина", — запевняє Джек, насовуючи шкарпетки.

За словами чоловіка, багато людей, яких він знає, послуговуються цим рецептом, аби зробити своє життя комфортнішим. Ба більше, окрім ніг, чоловік натер кропивою руки й обличчя, додавши, що рослина ще й покращує стан шкіри.

Джек розповів про властивості кропиви Фото: Unplash

"До того ж, якщо ви страждаєте від лихоманки, ця рослина є чудовим природним антигістамінним засобом", — резюмує автор вірусного ролика, що зібрав велику кількість переглядів та вподобайок.

Слова Джека підтверджують експерти профільного видання про артрит Versus Arthritis.

"Листя кропиви вкрите крихітними волосками з високим вмістом кремнію, через це вони стають надзвичайно крихкими. Коли рослина торкається вашої шкіри, кінчики ламаються, подразнюючи шкіру. Організм починає виробляти кілька хімічних речовин, зокрема гістамін та серотонін. Вони можуть допомогти зменшити біль, стимулюючи нейрони, тобто подразнення шкіри перекриває біль в опорно-руховому апараті", — йдеться у статті.

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