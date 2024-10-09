"Просто геній": чоловік надуває кулю з гелієм, щоб легше пересуватися містом (відео)

За словами чоловіка, якого звуть Пу, ідея запозичена в іноземного блогера, який використовував такий самий метод, щоб підняти сумку.

Related video

Китайський фітнес-інфлюенсер, який називає себе Пу, прославився у соціальних мережах, запропонувавши новий метод пересування для лінивих людей — він використовує для цього гелієву кульку. Принцип роботи свого винаходу чоловік показав у відео, опублікованому на сайті Douyin.

У кадрі китаєць з провінції Чжецзян підіймається на гору з великою білою гелієвою кулею, прикріпленою до туристичного рюкзака. За його словами, ця ідея запозичена в іноземного блогера, який використовував такий метод, щоб підняти сумку.

"Я несу свій багаж, але завдяки гелієвій кулі зовсім не відчуваю ваги", — пояснює Пу.

За словами чоловіка, повітряна куля спочатку полегшила його подорож в горах, але це тривало недовго — вона несподівано лопнула, зачепившись за вітку дерева.

У коментарях під роликом вчитель хімії на прізвище Су з провінції Хейлунцзян також окреслив недоліки такого методу пересування.

"Якщо буде шторм, людину здує. До того ж гелієва куля вибухне на великій висоті, тому пересуватися у походах в такий спосіб незручно і недостатньо безпечно", — додав він.

Інші користувачі мережі почали жартувати.

"Цікаво, а ледачі люди підіймаються в гори?";

"Я бачу в цьому бізнес-ідею. Можна взяти з собою ще кілька таких кульок, щоб продавати альпіністам";

"Це так смішно виглядає збоку";

"Просто геній".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відома блогерка Люсі Барсон, яка спеціалізується на темі мандрівок, розповіла, як туроператори намагаються перехитрити відпочивальників, пропонуючи їм мілкий посуд та маленькі чашки на "шведському столі". Про свої лайфхаки на курорті за системою "все включено" жінка розповіла на сторінці у TikTok.

А от досвідчена мандрівниця та блогерка з Великої Британії, яку звуть Ем, поділилася порадами, як знайти найкращі варіанти для дешевої відпустки. На своїй сторінці у TikTok вона стверджує, що злітати за кордон на вихідні можна за 100 євро.