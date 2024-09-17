Жінка розказала про секретний трюк на курорті, де "все включено" зі шведським столом

Люсі Барсон розбурхала інтернет-спільноту своїм новим "хакерським" рішенням. Її відео зібрало сотні тисяч переглядів, коментарів та вподобайок.

Related video

Відома блогерка Люсі Барсон, яка спеціалізується на темі мандрівок, розповіла, як туроператори намагаються перехитрити відпочивальників, пропонуючи їм мілкий посуд та маленькі чашки на "шведському столі". Про свої лайфхаки на курорті за системою "все включено" жінка розповіла на сторінці у TikTok.

"POV: Купила чашку з Тенерифе, щоб перестати користуватися крихітними стаканчиками й не підходити до бару кожні 10 хвилин", — пожартувала вона у кадрі.

На відео можна побачити, як Люсі разом зі своїм бойфрендом беруть дві великі чашки з ручками, схожі на пивні кухлі, щоб використовувати їх замість стандартних стаканчиків для напоїв.

За даними газети The New York Times, у закладах з системою "все включено" напої зазвичай подають у полістирольних стаканчиках — вони не підлягають переробленню і, як правило, трохи замалі.

Барсон розбурхала інтернет-спільноту своїм новим "хакерським" рішенням. Її відео зібрало 748 тис. переглядів та 13,7 тис. вподобань.

"Припини! Я бачив, як ти проходила біля басейну з ними, і ще здивувався, звідки ти взяла такі склянки";

"Я завжди беру горнятко!";

"Розмір готельних горняток для кави зводить мене з розуму. Занадто маленькі";

"Геніально!";

"Боже, ми з хлопцем були там у липні й бігали до бару буквально кожні дві секунди, щоб випити ще по келиху".

Блогерка радить використовувати власні чашки та стакани Фото: Pixels

До речі, у деяких країнах туристам заборонено підходити до "шведського столу" кілька разів поспіль, тож лайфхак блогерки допоможе отримати значно більшу порцію їжі та напоїв.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дев'ятимісячний круїз Ultimate World Cruise, організований компанією Royal Caribbean, нарешті повертається в порт після того, як став пригодою всього життя для 650 мандрівників, які заплатили за це задоволення від 59 999 до 117 599 тисяч доларів.

А от американський мандрівник Інді Нельсон відвідав усі країни світу й навіть потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як пасажир, який літав найбільшою кількістю авіаліній (170). Свою навколосвітню подорож, яка тривала 18 місяців, чоловік розпочав у 2017-му, коли йому було 22 роки.