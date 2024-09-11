650 людей жили посеред океану 9 місяців й нарешті дістались дому: що вони розповідають (фото)

Чимало мандрівників, в тому числі 47-річна Бренді Лейк, описала три чверті року, проведені на воді, як дуже швидкоплинний час.

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Дев'ятимісячний круїз Ultimate World Cruise, організований компанією Royal Caribbean, нарешті повертається в порт після того, як став пригодою всього життя для 650 мандрівників, які заплатили за це задоволення від 59 999 до 117 599 тисяч доларів. Про це пише видання USA Today.

"Ніщо не може підготувати вас до такої подорожі. Однак я швидко відчув себе, як вдома, навіть зміг дистанційно виконувати такі важливі завдання, як купівля автомобіля", — розповідає 67-річний Джо Мартуччі (Joe Martucci) про грандіозну подорож до 60 країн, яка пролягла через Південну Америку, Антарктиду, Китай, Мадагаскар і багато інших віддалених напрямків.

"Подорожувати світом — мрія всієї моєї сім'ї", — розповіла ще одна туристка 26-річна Аміке Оостхуйзен (Amike Oosthuizen), пасажирка круїзу з Південної Африки.

Проте, як з’ясувалося, навіть мрії можуть втомлювати, зокрема мандрівниця з Х'юстона Адіта Ларсон назвала подорож "виснажливою". Інші туристи, в тому числі 47-річна Бренді Лейк, описала три чверті року, проведені на воді, як швидкоплинний час.

"Усе розмито. Ми не знаємо, де ми були вчора; ми не знаємо, куди поїдемо завтра. Виявилось, що три великі валізи з особистими речами плюс ручна поклажа — це забагато у такій мандрівці, бо насправді ви носите лише від 10 до 20% речей", — ділиться своїми враженнями жінка.

Туристи провели на борту лайнера 9 місяців Фото: SWNS

До речі, навколосвітній круїз Ultimate World Cruise вирушив з Маямі (США) у грудні минулого року й швидко завірусився у TikTok, після того, як двоє пасажирів — Джо та Одрі Мартіуччі — почали документувати своє повсякденне життя на борту лайнера. Пара стала світовою сенсацією, публікуючи короткі відео на своїй сторінці Spending Our Kids Money.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мати чотирьох дітей Тіффані Бенкс з Кентуккі (США) запланувала розкішний сімейний круїз вартістю 15 000 доларів, але довгоочікувану мандрівку довелось скасувати всього за два дні до відплиття.

А от 67-річний мандрівник, який забажав лишитися анонімним, детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities".