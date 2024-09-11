650 человек жили посреди океана 9 месяцев и наконец попали домой: что они рассказывают (фото)

Многие путешественники, в том числе 47-летняя Бренди Лейк, описала три четверти года, проведенные на воде, как очень быстротечное время.

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Девятимесячный круиз Ultimate World Cruise, организованный компанией Royal Caribbean, наконец-то возвращается в порт после того, как стал приключением всей жизни для 650 путешественников, заплативших за это удовольствие от 59 999 до 117 599 тысяч долларов. Об этом пишет издание USA Today.

"Ничто не может подготовить вас к такому путешествию. Однако я быстро почувствовал себя, как дома, даже смог дистанционно выполнять такие важные задачи, как покупка автомобиля", — рассказывает 67-летний Джо Мартуччи (Joe Martucci) о грандиозном путешествии в 60 стран, которое пролегла через Южную Америку, Антарктиду, Китай, Мадагаскар и многие другие отдаленные направления.

"Путешествовать по миру — мечта всей моей семьи", — рассказала еще одна туристка 26-летняя Амике Оостхуйзен (Amike Oosthuizen), пассажирка круиза из Южной Африки.

Однако, как выяснилось, даже мечты могут утомлять, в частности путешественница из Хьюстона Адита Ларсон назвала путешествие "утомительным". Другие туристы, в том числе 47-летняя Бренди Лейк, описала три четверти года, проведенные на воде, как быстротечное время.

"Все размыто. Мы не знаем, где мы были вчера; мы не знаем, куда поедем завтра. Оказалось, что три больших чемодана с личными вещами плюс ручная кладь — это много в таком путешествии, потому что на самом деле вы носите только от 10 до 20% вещей", — делится своими впечатлениями женщина.

Туристы провели на борту лайнера 9 месяцев Фото: SWNS

Кстати, кругосветный круиз Ultimate World Cruise отправился из Майами (США) в декабре прошлого года и быстро завирусился в TikTok, после того, как двое пассажиров — Джо и Одри Мартиуччи — начали документировать свою повседневную жизнь на борту лайнера. Пара стала мировой сенсацией, публикуя короткие видео на своей странице Spending Our Kids Money.

Напомним, ранее Фокус писал, что мать четверых детей Тиффани Бэнкс из Кентукки (США) запланировала роскошный семейный круиз стоимостью 15 000 долларов, но долгожданное путешествие пришлось отменить всего за два дня до отплытия.

А вот 67-летний путешественник, который пожелал остаться анонимным, подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities".