"Це змінить вас": чоловік після відвідин всіх країн світу розказав, що зрозумів про життя

На шляху рекордсмена траплялося багато цікавого: одного дня він опинявся у туристичному місці, а іншого — в зоні активних бойових дій.

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Американський мандрівник Інді Нельсон відвідав усі країни світу й навіть потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як пасажир, який літав найбільшою кількістю авіаліній (170). Свою навколосвітню подорож, яка тривала 18 місяців, чоловік розпочав у 2017-му, коли йому було 22 роки. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Ідея побувати у всіх країнах світу з'явилася в Нельсона під час поїздки на весняні канікули до Північної Кореї, яку він описує як "класну країну". Закінчивши коледж, він взяв позику в розмірі 80 тисяч доларів (3,3 млн грн) й вирушив у мандрівку.

Нельсон у Камбоджі Фото: Guinness World Records

На шляху рекордсмена траплялося багато цікавого: одного дня він опинявся у туристичному місці, а іншого — в зоні активних бойових дій. Зокрема, чотири рази був затриманий за підозрою у шпигунстві — в Ірані, Лівії, Папуа-Новій Гвінеї та Росії.

За словами мандрівника, найменше йому сподобались Коморські острови, що знаходяться біля південно-східного узбережжя Африки, а найбільше у Камбоджі, де він насолоджувався цікавою культурою спадщиною та спілкуванням з надзвичайно дружніми місцевими мешканцями.

Інді в Намібії Фото: Guinness World Records

Ділячись своїм досвідом, Інді наголошує, що варто виходити із зони комфорту.

"Поїдьте на три місяці до Індії, Камбоджі чи Центральної Азії. Це змінює ваш фундамент, змінює те, ким ви є, змінює ваш погляд на світ", — підсумовує він.

До речі, Інді спершу не мав наміру побити світовий рекорд — він дізнався про своє досягнення лише після повернення до США. До цього титул належав японцю Рюдзі Фурушо, який скористався послугами 156 авіакомпаній.

Інді сподобалось у Північній Кореї Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, раніше досвідчений мандрівник розповів, як туристи можуть лише за 22 євро відвідати п'ять місць в Італії, подолати 772 км від Мілана, Болоньї, Флоренції та Рима до Неаполя за один день.

А от 53-річна Ліззі Сір заощадила $65 тисяч на вартості житла під час своїх численних мандрівок. Жінка використовує для цього платформу обміну житлом HomeExchange: зареєстровані користувачі заробляють бали, приймаючи у себе відвідувачів, і можуть "витрачати" їх на власні подорожі.