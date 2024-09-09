Як відвідати п'ять міст Італії за 22 євро: лайфхак для бюджетних туристів (фото)

Загалом мандрівка займе 10 годин 20 хвилин, причому в деяких містах відпочивальники зможуть встигнути відвідати одну-дві найвідоміші пам'ятки.

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Досвідчений мандрівник розповів, як туристи можуть лише за 22 євро відвідати п'ять місць в Італії, подолати 772 км від Мілана, Болоньї, Флоренції та Рима до Неаполя за один день. Він порадив детально продумати міжміські автобусні маршрути, пише видання The Sun.

Експерт рекомендує почати з Мілана на півночі країни, а потім рухатися на південь, у напрямку до Неаполя.

Ось запропонований ним автобусний маршрут:

Мілан — Болонья (час у дорозі 2 години 55 хвилин); квитки коштують від 3 євро;

Болонья — Флоренція (час у дорозі 1 година 20 хвилин); квитки коштують від 7 євро;

Флоренція — Рим (час у дорозі 3 години 15 хвилин); квитки коштують від 7 євро;

Рим — Неаполь (час у дорозі 2 години 50 хвилин); квитки коштують від 5 євро.

Епічна подорож з Мілана до Неаполя обійдеться всього у 22 євро, що на 43 євро дешевше, ніж найдешевший залізничний рейс між цими двома містами. Загалом мандрівка займе 10 годин 20 хвилин, причому в деяких містах відпочивальники зможуть встигнути відвідати одну-дві пам'ятки. Наприклад, побачити знаменитий собор у Мілані, Колізей у Римі або ж скуштувати "найкращу в світі піцу" у Неаполі.

Мілан, Італія Фото: Tripster

Однак слід пам’ятати, що влада Риму розглядає можливість обмеження доступу туристів до фонтану Треві, однієї з найбільш відвідуваних пам'яток міста. Кожен, хто наважиться скупатися у фонтані, швидше за все, отримає чималий штраф: зокрема, минулого року двох австралійських відвідувачів оштрафували за це на 450 євро.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про іспанський кемпінг Kampaoh Ría de Vigo, що розташований на північно-західному узбережжі країни. Курорт може похизуватися розкішним пляжем Тіран та неймовірними гірськими краєвидами. Вартість проживання тут для однієї особи становить всього 25 доларів за ніч (близько 1 тис. грн).

Крім того, ми писали про досвідчену мандрівницю та блогерку з Великої Британії, яка поділилася порадами, як знайти найкращі варіанти для дешевої відпустки. На своїй сторінці у TikTok вона стверджує, що злітати за кордон на вихідні можна за 100 євро (близько 4,5 тис. грн).