Как посетить пять городов Италии за 22 евро: лайфхак для бюджетных туристов (фото)

В целом путешествие займет 10 часов 20 минут, причем в некоторых городах отдыхающие смогут успеть посетить одну-две самые известные достопримечательности.

Related video

Опытный путешественник рассказал, как туристы могут всего за 22 евро посетить пять мест в Италии, преодолев 772 км от Милана, Болоньи, Флоренции и Рима до Неаполя за один день. Он посоветовал детально продумать междугородние автобусные маршруты, пишет издание The Sun.

Эксперт рекомендует начать с Милана на севере страны, а затем двигаться на юг, по направлению к Неаполю.

Вот предложенный им автобусный маршрут:

Милан — Болонья (время в пути 2 часа 55 минут); билеты стоят от 3 евро;

Болонья — Флоренция (время в пути 1 час 20 минут); билеты стоят от 7 евро;

Флоренция — Рим (время в пути 3 часа 15 минут); билеты стоят от 7 евро;

Рим — Неаполь (время в пути 2 часа 50 минут); билеты стоят от 5 евро.

Эпическое путешествие из Милана в Неаполь обойдется всего в 22 евро, что на 43 евро дешевле, чем самый дешевый железнодорожный рейс между этими двумя городами. В целом путешествие займет 10 часов 20 минут, причем в некоторых городах отдыхающие смогут успеть посетить одну-две достопримечательности. Например, увидеть знаменитый собор в Милане, Колизей в Риме или же попробовать "лучшую в мире пиццу" в Неаполе.

Милан, Италия Фото: Tripster

Однако следует помнить, что власти Рима рассматривают возможность ограничения доступа туристов к фонтану Треви, одной из самых посещаемых достопримечательностей города. Каждый, кто осмелится искупаться в фонтане, скорее всего, получит немалый штраф: в частности, в прошлом году двух австралийских посетителей оштрафовали за это на 450 евро.

Напомним, ранее Фокус писал об испанском кемпинге Kampaoh Ría de Vigo, который расположен на северо-западном побережье страны. Курорт может похвастаться роскошным пляжем Тиран и невероятными горными пейзажами. Стоимость проживания здесь для одного человека составляет всего 25 долларов за ночь (около 1 тыс. грн).

Кроме того, мы писали об опытной путешественнице и блогерше из Великобритании, которая поделилась советами, как найти лучшие варианты для дешевого отпуска. На своей странице в TikTok она утверждает, что слетать за границу на выходные можно за 100 евро (около 4,5 тыс. грн).