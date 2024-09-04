С видом на море: туристам предлагают отдохнуть на испанском курорте за 25 долларов (фото)

Городок Виго стал популярным туристическим местом среди иностранцев, в частности благодаря живописным пляжам с видом на горы, а также вкусными морепродуктами.

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Испанский кемпинг Kampaoh Ría de Vigo, расположенный на северо-западном побережье страны, может похвастаться роскошным пляжем Тиран и невероятными горными пейзажами. Стоимость проживания здесь для одного человека составляет всего 25 долларов за ночь (около 1 тыс. грн). Об этом пишет издание The Sun.

В каждой палатке есть пункты зарядки, мини-холодильники и москитные сетки. В отличие от других кемпингов, полотенца и столовые приборы постояльцы могут оставить дома.

На сайте курорта указано, что стоимость проживания начинается от 50 долларов за ночь (2 тыс. грн) в палатке для двоих, то есть 25 долларов за одного человека. Для тех, кто бронирует жилье до конца месяца, есть предложение со скидкой 15%. Кроме того, в сентябре в Виго можно добраться лоукостером всего за 20 долларов (825 грн). Кемпинг находится менее чем в 30 минутах езды от аэропорта.

Стоимость проживания здесь для одного человека составляет 25 долларов за ночь Фото: Kampaoh Ría de Vigo

Этот городок стал туристическим магнитом среди иностранцев, в частности благодаря живописным пляжам с видом на горы, а также вкусными морепродуктами, которые считаются одними из лучших в Испании.

48-летний Берни Митчелл, который несколько лет назад переехал в Виго из Великобритании, рассказывает, что город милый, но не туристический. "Здесь можно попробовать очень вкусную еду за меньшие деньги, чем в Лондоне", — отметил он.

Этот городок стал туристическим магнитом среди иностранцев Фото: Kampaoh Ría de Vigo

Другой эмигрант, 52-летний Оливер, восторженно отзывается о "кухне мирового класса", а также о "километрах нетронутых пляжей и чистой воде".

По словам местных гидов, лучше всего бронировать палатки с видом на море, например, номер "Бука", рассчитанный на двух человек. Хотя есть и более бюджетные палатки и бунгало, некоторые из них вмещают до шести человек.

На курорте чистый и живописный пляж Фото: Kampaoh Ría de Vigo

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