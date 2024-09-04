Дом 18 века с огромным садом продают всего за 1 фунт: как он выглядит (фото)

Внутри есть три спальни и одна ванная комната — всего 218 квадратных метров жилой площади.

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Историческое здание 18 века с огромным садом выставили на продажу за потрясающую цену — всего 1 фунт стерлингов. Однако все может быть не так хорошо, как кажется на первый взгляд. Новый владелец обязан выполнить условия, предусмотренные в договоре. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что объект недвижимости расположен в Ньюпорт-Пагнелл, графство Букингемшир (Великобритания). Внутри есть три спальни и одна ванная комната — всего 218 квадратных метров жилой площади.

Ранее в этом здании работал паб "Солодовня", после его закрытия в 2018 году помещение использовали как шоурум компании, занимающейся дизайном интерьера.

Дом за 1 фунт Фото: Christie & Co

Стены дома возведены из кирпича и камня. Его особенность — открытые балки и два камина. Первые этажи ухожены и модернизированы нынешними хозяевами — с новым покрытием, кладовой, обустроенными ванной комнатой и кухней.

Впрочем, новым владельцам придется сделать ремонт на втором этаже, где должно быть еще три спальни, одна кухня и ванная комната. Кстати, на территории также есть много зеленых насаждений, терраса, сарай, автостоянка, которая вмещает до 12 мест.

Объект можно приобрести в собственность или в аренду, что составит 40 тыс. фунтов стерлингов (2,1 млн грн). Хотя паб может стоить один фунт стерлингов, его рыночная стоимость составляет 775 тысяч фунтов (42 млн грн).

На территории есть много зеленых насаждений, терраса, сарай и автостоянка Фото: Christie & Co

Напомним, ранее Фокус писал, что новый владелец исторического дома, снятого в известной комедии Фрэнки Хауэрда, покрасил фасады своего дома в ярко-розовый цвет фуксии. Этот поступок неожиданно закончился скандалом и широким обсуждением среди горожан.

Кроме того, маленькая квартира известной блогерши Натальи Веги за 530 долларов в месяц удивила зрителей. Студентка факультета коммуникаций из Перу показала свое жилье в 7-м округе Парижа (Франция) площадью всего 9 квадратных метров в видео в Instagram, которое стало вирусным.