Будинок 18 століття з величезним садом продають всього за 1 фунт: який вигляд він має (фото)

Всередині є три спальні та одна ванна кімната — загалом 218 квадратних метрів житлової площі.

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Історичну будівлю 18 століття з величезним садом виставили на продаж за приголомшливу ціну — всього 1 фунт стерлінгів. Однак все може бути не так добре, як здається на перший погляд. Новий власник зобов’язаний виконати умови, передбачені в договорі. Про це пише видання Daily Mail.

Повідомляється, що об’єкт нерухомості розташований у Ньюпорт-Пагнелл, графство Букінгемшир (Велика Британія). Всередині є три спальні та одна ванна кімната — загалом 218 квадратних метрів житлової площі.

Раніше в цій будівлі працював паб "Солодовня", після його закриття у 2018 році приміщення використовували як шоурум компанії, що займається дизайном інтер'єру.

Будинок за 1 фунт Фото: Christie & Co

Стіни будинку зведені з цегли та каменю. Його особливість — відкриті балки та два каміни. Перші поверхи доглянуті й модернізовані нинішніми господарями — з новим покриттям, коморою, облаштованими ванною кімнатою й кухнею.

Втім, новим власникам доведеться зробити ремонт на другому поверсі, де має бути ще три спальні, одна кухня та ванна кімната. До речі, на території також є багато зелених насаджень, тераса, сарай, автостоянка, яка вміщає до 12 місць.

Об'єкт можна придбати у власність або в оренду, що становитиме 40 тис. фунтів стерлінгів (2,1 млн грн). Хоча паб може коштувати один фунт стерлінгів, його ринкова вартість становить 775 тис. фунтів (42 млн грн).

На території є багато зелених насаджень, тераса, сарай та автостоянка Фото: Christie & Co

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що новий власник історичного будинку, знятого у відомій комедії Френкі Хауерда, пофарбував фасади свого помешкання у яскраво-рожевий колір фуксії. Цей вчинок несподівано закінчився скандалом та широким обговоренням серед містян.

Крім того, маленька квартира відомої блогерки Наталії Веги за 530 доларів в місяць здивувала глядачів. Студентка факультету комунікацій з Перу показала своє житло у 7-му окрузі Парижа (Франція) площею всього 9 квадратних метрів у відео в Instagram, що стало вірусним.