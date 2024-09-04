Будинок 18 століття з величезним садом продають всього за 1 фунт: який вигляд він має (фото)
Всередині є три спальні та одна ванна кімната — загалом 218 квадратних метрів житлової площі.
Історичну будівлю 18 століття з величезним садом виставили на продаж за приголомшливу ціну — всього 1 фунт стерлінгів. Однак все може бути не так добре, як здається на перший погляд. Новий власник зобов’язаний виконати умови, передбачені в договорі. Про це пише видання Daily Mail.
Повідомляється, що об’єкт нерухомості розташований у Ньюпорт-Пагнелл, графство Букінгемшир (Велика Британія). Всередині є три спальні та одна ванна кімната — загалом 218 квадратних метрів житлової площі.
Раніше в цій будівлі працював паб "Солодовня", після його закриття у 2018 році приміщення використовували як шоурум компанії, що займається дизайном інтер'єру.
Стіни будинку зведені з цегли та каменю. Його особливість — відкриті балки та два каміни. Перші поверхи доглянуті й модернізовані нинішніми господарями — з новим покриттям, коморою, облаштованими ванною кімнатою й кухнею.
Втім, новим власникам доведеться зробити ремонт на другому поверсі, де має бути ще три спальні, одна кухня та ванна кімната. До речі, на території також є багато зелених насаджень, тераса, сарай, автостоянка, яка вміщає до 12 місць.
Об'єкт можна придбати у власність або в оренду, що становитиме 40 тис. фунтів стерлінгів (2,1 млн грн). Хоча паб може коштувати один фунт стерлінгів, його ринкова вартість становить 775 тис. фунтів (42 млн грн).
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що новий власник історичного будинку, знятого у відомій комедії Френкі Хауерда, пофарбував фасади свого помешкання у яскраво-рожевий колір фуксії. Цей вчинок несподівано закінчився скандалом та широким обговоренням серед містян.
Крім того, маленька квартира відомої блогерки Наталії Веги за 530 доларів в місяць здивувала глядачів. Студентка факультету комунікацій з Перу показала своє житло у 7-му окрузі Парижа (Франція) площею всього 9 квадратних метрів у відео в Instagram, що стало вірусним.