З видом на море: туристам пропонують відпочити на іспанському курорті за 25 доларів (фото)

Містечко Віго стало популярним туристичним місцем серед іноземців, зокрема завдяки мальовничим пляжам з видом на гори, а також смачними морепродуктами.

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Іспанський кемпінг Kampaoh Ría de Vigo, розташований на північно-західному узбережжі країни, може похизуватися розкішним пляжем Тіран та неймовірними гірськими краєвидами. Вартість проживання тут для однієї особи становить всього 25 доларів за ніч (близько 1 тис. грн). Про це пише видання The Sun.

У кожному наметі є пункти зарядки, мініхолодильники та москітні сітки. На відміну від інших кемпінгів, рушники та столові прилади постояльці можуть залишити вдома.

На сайті курорту вказано, що вартість проживання починається від 50 доларів за ніч (2 тис. грн) в наметі для двох, тобто 25 доларів за одну особу. Для тих, хто бронює житло до кінця місяця, є пропозиція зі знижкою 15%. Крім того, у вересні до Віго можна дістатись лоукостером всього за 20 доларів (825 грн). Кемпінг знаходиться менш ніж за 30 хвилин їзди від аеропорту.

Вартість проживання тут для однієї особи становить 25 доларів за ніч Фото: Kampaoh Ría de Vigo

Це містечко стало туристичним магнітом серед іноземців, зокрема завдяки мальовничим пляжам з видом на гори, а також смачними морепродуктами, що вважаються одними з найкращих в Іспанії.

48-річний Берні Мітчелл, який кілька років тому переїхав у Віго з Великої Британії, розповідає, що місто миле, але не туристичне. "Тут можна спробувати надзвичайно смачну їжу за менші гроші, ніж у Лондоні", — зазначив він.

Це містечко стало туристичним магнітом серед іноземців Фото: Kampaoh Ría de Vigo

Інший емігрант, 52-річний Олівер, захоплено відгукується про "кухню світового класу", а також про "кілометри незайманих пляжів і чисту воду".

За словами місцевих гідів, найкраще бронювати намети з видом на море, наприклад, номер "Бука", що розрахований на двох осіб. Хоча є й більш бюджетні намети та бунгало, деякі з них вміщують до шести осіб.

На курорті чистий та мальовничий пляж Фото: Kampaoh Ría de Vigo

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що історичну будівлю 18 століття з величезним садом виставили на продаж за приголомшливу ціну — всього 1 фунт стерлінгів. Однак все може бути не так добре, як здається на перший погляд. Новий власник зобов’язаний виконати умови, передбачені в договорі.

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